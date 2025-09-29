Какие дроны атакуют Харьков, — Синегубов рассказал подробности
Харьковщина продолжает оставаться полигоном для испытаний для российских вражеских войск. В частности, по городу Харьков, кроме шахедов, летят девять других дронов ударного типа.
Об этом Новини.LIVE сказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Да, Харьковщина остается полигоном для испытаний для врага. Более десяти видов дронов прилетает по Харькову. Но в целом новые дроны прилетают на Харьковщину постоянно. Каждый из них несет опасность. Постоянно фиксируем здесь и "шахеды", и различные модификации "гераней", — уточнил глава Харьковской ОВА.
Также по его словам, есть четкое понимание о том, что враг перед каждой атакой тщательно выбирает маршрут, тип вооружения и тому подобное.
"Это делается для того, чтобы и обойти наши средства противовоздушной обороны, и нанести максимальное поражение прежде всего гражданскому населению. Это показывают недавние удары по Харькову, прямо по центру города. На улицах в это время находилось большое количество людей", — подытожил Синегубов.
