Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Какие дроны атакуют Харьков, — Синегубов рассказал подробности

Какие дроны атакуют Харьков, — Синегубов рассказал подробности

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 06:04
Синегубов назвал типы дронов, которые атакуют Харьков - новости FB/Олег Синегубов
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Харьковщина продолжает оставаться полигоном для испытаний для российских вражеских войск. В частности, по городу Харьков, кроме шахедов, летят девять других дронов ударного типа.

Об этом Новини.LIVE сказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Реклама
Читайте также:

"Да, Харьковщина остается полигоном для испытаний для врага. Более десяти видов дронов прилетает по Харькову. Но в целом новые дроны прилетают на Харьковщину постоянно. Каждый из них несет опасность. Постоянно фиксируем здесь и "шахеды", и различные модификации "гераней", — уточнил глава Харьковской ОВА.

Также по его словам, есть четкое понимание о том, что враг перед каждой атакой тщательно выбирает маршрут, тип вооружения и тому подобное.

"Это делается для того, чтобы и обойти наши средства противовоздушной обороны, и нанести максимальное поражение прежде всего гражданскому населению. Это показывают недавние удары по Харькову, прямо по центру города. На улицах в это время находилось большое количество людей", — подытожил Синегубов.

Напомним, по данным Харьковской областной прокуратуры, на Харьковщине будут судить 22-летнего российского военнослужащего. Он расстрелял автомобиль, в котором находились четыре человека. Двое из них погибли.

А вот украинские киберспециалисты Главного управления разведки смогли собрать более 100 терабайт данных с серверов российской власти в оккупированном Крыму. Это служебные документы, переписка чиновников и сведения о незаконном вывозе украинских детей.

Харьков Харьковская область Харьковская ОГА
Галина Остаповец - Журналист
Автор:
Галина Остаповец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации