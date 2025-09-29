Відео
Головна Новини дня Які дрони атакують Харків, —Синєгубов розповів подробиці

Які дрони атакують Харків, —Синєгубов розповів подробиці

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 06:04
Синєгубов назвав типи дронів, які атакують Харків - новини FB/Олег Синєгубов
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Харківщина продовжує залишатися полігоном для випробувань для російських ворожих військ. Зокрема, по місту Харків, окрім шахедів, летять девʼять інших дронів ударного типу.

Про це Новини.LIVE сказав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Читайте також:

"Так, Харківщина залишається полігоном для випробувань для ворога. Більше ніж десять видів дронів прилітає по Харкові. Але загалом нові дрони прилітають на Харківщину постійно. Кожен із них несе небезпеку. Постійно фіксуємо тут і "шахеди", і різні модифікації "геранів", — уточнив очільник Харківської ОВА.

Також за його словами, є чітке розуміння про те, що ворог перед кожною атакою ретельно обирає маршрут, тип озброєння тощо.

"Це робиться для того, щоб і обійти наші засоби протиповітряної оборони, і завдати максимальне ураження перш за все цивільному населенню. Це показують нещодавні удари по Харкову, прямісінько по середмістю. На вулицях у цей час перебувала велика кількість людей", — підсумував Синєгубов.

Нагадаємо, за даними Харківській обласній прокуратурі, на Харківщині судитимуть 22-річного російського військовослужбовця. Він розстріляв автомобіль, в якому перебували четверо людей. Двоє із них загинули.

А от українські кіберфахівці Головного управління розвідки змогли зібрати понад 100 терабайтів даних із серверів російської влади в окупованому Криму. Це службові документи, листування чиновників та відомості про незаконне вивезення українських дітей.

Харків Харківська область Харківська ОДА війна
Галина Остаповець - Журналіст
Автор:
Галина Остаповець
