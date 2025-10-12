Видео
Армия
Какая стоимость отопления в других странах — репортаж Новини.LIVE

Какая стоимость отопления в других странах — репортаж Новини.LIVE

Дата публикации 12 октября 2025 18:14
Как отапливаются Польша, Германия, США и Франция - Новости.LIVE
Женщина возле батарей отопления. Фото: Changeworks

Европейцы и американцы по-разному подходят к вопросу тепла в домах. Стоимость отопления зависит не только от страны, но и от типа жилья, вида энергии и уровня государственной поддержки для малообеспеченных граждан.

Об этом рассказали корреспонденты Новини.LIVE.

Как греются разные страны мира

В Польше, по словам журналистки Юлии Войнар, большинство домов получают тепло из городских ТЭЦ, а в частном секторе установлены газовые или электрические котлы. Отопительный сезон стартует, когда несколько дней подряд температура опускается ниже +10 °C. В среднем, за квартиру площадью 60-70 м² поляки платят 400-700 злотых (примерно 4,5-7,5 тыс. грн). В Польше за долги могут взыскать оплату через суд, однако малообеспеченным помогает государство, рассказала Войнар.

В Германии, по данным Дарьи Нефедовой, отопление включают, когда несколько дней подряд держится температура ниже +18 °C. В большинстве домов есть автономные системы, а за квартиру площадью 60-70 м² немцы платят €100-200 (около 4,8-9,6 тыс. грн) в месяц. Неплательщикам сначала присылают предупреждение, а в случае игнорирования могут отключить тепло.

В США, как отметила Ульяна Бойчук, централизованного отопления нет — каждый дом имеет собственную систему. В Вашингтоне отопление квартиры 70 м² обходится в $150-300 (примерно 6,2-12,4 тыс. грн), причем государство предлагает программы компенсации для малообеспеченных. Стандартная температура в домах поддерживается на уровне 20 °C.

Во Франции, по словам Валерии Рождественской, сезон длится с 15 октября по 15 апреля, а основные виды отопления — газовые или электрические. За квартиру 71 м² с электроотоплением французы платят около €148 (7,1 тыс. грн), а за дом 100 м² с газовым — €500 (24 тыс. грн). Чтобы сэкономить, жители утепляют дома и часто обогревают только одну комнату.

Напомним, что после массированных российских атак 10 октября Львов сталкивается с нехваткой газа для отопительного сезона, о чем сообщил мэр Андрей Садовый.

Ранее мы также информировали, что отопление дровами имеет свои нюансы — после сгорания образуется пепел, который нужно правильно утилизировать, и редакция Новини.LIVE рассказала, как это сделать безопасно и эффективно.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
