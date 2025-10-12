Відео
Україна
Яка вартість опалення у інших країнах — репортаж Новини.LIVE

Яка вартість опалення у інших країнах — репортаж Новини.LIVE

Дата публікації: 12 жовтня 2025 18:14
Як опалюються Польща, Німеччина, США і Франція — Новини.LIVE
Жінка біля батарей опалення. Фото: Changeworks

Європейці та американці по-різному підходять до питання тепла у домівках. Вартість опалення залежить не лише від країни, а й від типу житла, виду енергії та рівня державної підтримки для малозабезпечених громадян.

Про це розповіли кореспонденти Новини.LIVE.

Читайте також:

Як гріються різні країни світу

У Польщі, за словами журналістки Юлії Войнар, більшість будинків отримують тепло з міських ТЕЦ, а в приватному секторі встановлені газові або електричні котли. Опалювальний сезон стартує, коли кілька днів поспіль температура опускається нижче +10 °C. У середньому, за квартиру площею 60–70 м² поляки платять 400–700 злотих (приблизно 4,5–7,5 тис. грн). У Польщі за борги можуть стягнути оплату через суд, однак малозабезпеченим допомагає держава, розповіла Войнар.

У Німеччині, за даними Дарʼї Нефьодової, опалення вмикають, коли кілька днів поспіль тримається температура нижче +18 °C. Більшість будинків мають автономні системи, а за квартиру площею 60–70 м² німці платять €100–200 (близько 4,8–9,6 тис. грн) на місяць. Неплатникам спочатку надсилають попередження, а у разі ігнорування можуть відключити тепло.

У США, як зазначила Уляна Бойчук, централізованого опалення немає — кожен дім має власну систему. У Вашингтоні опалення квартири 70 м² обходиться у $150–300 (приблизно 6,2–12,4 тис. грн), причому держава пропонує програми компенсації для малозабезпечених. Стандартна температура в оселях підтримується на рівні 20 °C.

У Франції, за словами Валерії Рождественської, сезонується з 15 жовтня до 15 квітня, а основні види опалення — газові або електричні. За квартиру 71 м² з електроопаленням французи платять близько €148 (7,1 тис. грн), а за будинок 100 м² із газовим — €500 (24 тис. грн). Щоб зекономити, мешканці утеплюють будинки та часто обігрівають лише одну кімнату.

Нагадаємо, що після масованих російських атак 10 жовтня Львів стикається з нестачею газу для опалювального сезону, про що повідомив мер Андрій Садовий.

Раніше ми також інформували, що опалення дровами має свої нюанси — після згоряння утворюється попіл, який потрібно правильно утилізувати, і редакція Новини.LIVE розповіла, як це зробити безпечно та ефективно.

Польща США Франція Німеччина опалення
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
