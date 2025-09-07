Видео
Главная Новости дня Какая ситуация на Сумщине возле границы с РФ — фоторепортаж

Какая ситуация на Сумщине возле границы с РФ — фоторепортаж

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 16:32
Как выглядит Белополье в Сумской области возле границы с РФ
Вид Белополья на Сумщине вблизи границы с Россией. Фото: Вероника Марченко/Новини.LIVE

Город Белополье Сумской области, вблизи границы с Россией, постоянно подвергается атакам со стороны вражеских войск. Вследствие вражеских обстрелов в Белополье множество разрушенных зданий.

Как выглядит Белополье Сумской области сегодня, 7 сентября, показала журналистка Новини.LIVE Вероника Марченко.

Білопілля
Вид Белополья в Сумской области вблизи границы с Россией. Фото: Вероника Марченко/Новини.LIVE

Белополье в Сумской области — как сейчас выглядит город

Журналистка Новини.LIVE Вероника Марченко посетила Белополье в Сумской области и показала, как сейчас выглядит город после постоянных обстрелов со стороны российских войск.

Білопілля
Вид Белополья в Сумской области вблизи границы с Россией. Фото: Вероника Марченко/Новини.LIVE
Білопілля
Вид Белополья на Сумщине вблизи границы с Россией. Фото: Вероника Марченко/Новини.LIVE

Отметим, что Белополье Сумской области расположено очень близко к границе Российской Федерации. Расстояние от города до границы составляет примерно 5-7 километров, что делает его прифронтовой зоной, которая часто подвергается обстрелам со стороны РФ.

Білопілля
Вид Белополья на Сумщине вблизи границы с Россией. Фото: Вероника Марченко/Новини.LIVE
Білопілля
Вид Белополья на Сумщине вблизи границы с Россией. Фото: Вероника Марченко/Новини.LIVE

Жители Белополья рассказывают, что российские оккупанты наносят удары по городу, всем чем возможно - дронами, артиллерией, управляемыми авиационными бомбами и тому подобное.

Несмотря на это, по словам жителей Белополья, здесь работают все службы, в том числе и коммунальные.

Білопілля
Вид Белополья на Сумщине вблизи границы с Россией. Фото: Вероника Марченко/Новини.LIVE

По словам журналистки Новини.LIVE вокруг довольно чисто - после обстрелов сразу убирают.

Работает больница, аптеки, супермаркеты, даже кафе есть в центре. Правда, прямого транспорта из Белополья до тех же Сум нет, автостанция не работает. Только проходные.

Білопілля
Вид Белополья на Сумщине вблизи границы с Россией. Фото: Вероника Марченко/Новини.LIVE

Напомним, что 6 сентября россияне атаковали окрестности Путивльской громады Сумской громады — погиб человек.

А 4 сентября российские оккупанты атаковали объекты критической и промышленной инфраструктуры Сумской области.

Вероника Марченко - журналист
Автор:
Вероника Марченко
