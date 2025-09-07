Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Яка ситуація на Сумщині біля кордону з РФ — фоторепортаж

Яка ситуація на Сумщині біля кордону з РФ — фоторепортаж

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 16:32
Як виглядає Білопілля на Сумщині біля кордону з РФ
Вигляд Білопілля на Сумщині поблизу кордону з Росією. Фото: Вероніка Марченко/Новини.LIVE

Місто Білопілля Сумської області, що поблизу кордону з Росією, постійно зазнає атак з боку ворожих військ. Внаслідок ворожих обстрілів у Білопіллі безліч зруйнованих будівель.

Як виглядає Білопілля Сумської області сьогодні, 7 вересня, показала журналістка Новини.LIVE Вероніка Марченко.

Реклама
Читайте також:
Білопілля
Вигляд Білопілля на Сумщині поблизу кордону з Росією. Фото: Вероніка Марченко/Новини.LIVE

Білопілля на Сумщині — як наразі виглядає місто

Журналістка Новини.LIVE Вероніка Марченко відвідала Білопілля на Сумщині й показала, як зараз виглядає місто після постійних обстрілів з боку російських військ.

Білопілля
Вигляд Білопілля на Сумщині поблизу кордону з Росією. Фото: Вероніка Марченко/Новини.LIVE
Білопілля
Вигляд Білопілля на Сумщині поблизу кордону з Росією. Фото: Вероніка Марченко/Новини.LIVE

Зазначимо, що Білопілля Сумської області розташоване дуже близько до кордону Російської Федерації. Відстань від міста до кордону становить приблизно 5-7 кілометрів, що робить його прифронтовою зоною, яка часто зазнає обстрілів з боку РФ.

Білопілля
Вигляд Білопілля на Сумщині поблизу кордону з Росією. Фото: Вероніка Марченко/Новини.LIVE
Білопілля
Вигляд Білопілля на Сумщині поблизу кордону з Росією. Фото: Вероніка Марченко/Новини.LIVE

Мешканці Білопілля розповідають, що російські окупанти завдають ударів по місту, всім чим можливо — дронами, артилерією, керованими авіаційними бомбами тощо.

Попри це, за словами жителів Білопілля, тут працюють всі служби, зокрема й комунальні.

Білопілля
Вигляд Білопілля на Сумщині поблизу кордону з Росією. Фото: Вероніка Марченко/Новини.LIVE

За словами журналістки Новини.LIVE довкола доволі чисто — після обстрілів одразу прибирають.

Працює лікарня, аптеки, супермаркети, навіть кавʼярня є в центрі. Щоправда, прямого транспорту з Білопілля до тих же Сум немає, автостанція не працює. Лише прохідні.

Білопілля
Вигляд Білопілля на Сумщині поблизу кордону з Росією. Фото: Вероніка Марченко/Новини.LIVE

Нагадаємо, що 6 вересня росіяни атакували околиці Путивльської громади Сумської громади — загинула людина.

А 4 вересня російські окупанти атакували обʼєкти критичної та промислової інфраструктури Сумської області.

кордон Сумська область обстріли війна в Україні Росія
Вероніка Марченко - журналіст
Автор:
Вероніка Марченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації