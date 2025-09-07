Як виглядає Білопілля на Сумщині біля кордону з РФ

Вигляд Білопілля на Сумщині поблизу кордону з Росією. Фото: Вероніка Марченко/Новини.LIVE

Місто Білопілля Сумської області, що поблизу кордону з Росією, постійно зазнає атак з боку ворожих військ. Внаслідок ворожих обстрілів у Білопіллі безліч зруйнованих будівель.

Як виглядає Білопілля Сумської області сьогодні, 7 вересня, показала журналістка Новини.LIVE Вероніка Марченко.

Білопілля на Сумщині — як наразі виглядає місто

Журналістка Новини.LIVE Вероніка Марченко відвідала Білопілля на Сумщині й показала, як зараз виглядає місто після постійних обстрілів з боку російських військ.

Зазначимо, що Білопілля Сумської області розташоване дуже близько до кордону Російської Федерації. Відстань від міста до кордону становить приблизно 5-7 кілометрів, що робить його прифронтовою зоною, яка часто зазнає обстрілів з боку РФ.

Мешканці Білопілля розповідають, що російські окупанти завдають ударів по місту, всім чим можливо — дронами, артилерією, керованими авіаційними бомбами тощо.

Попри це, за словами жителів Білопілля, тут працюють всі служби, зокрема й комунальні.

За словами журналістки Новини.LIVE довкола доволі чисто — після обстрілів одразу прибирають.

Працює лікарня, аптеки, супермаркети, навіть кавʼярня є в центрі. Щоправда, прямого транспорту з Білопілля до тих же Сум немає, автостанція не працює. Лише прохідні.

Нагадаємо, що 6 вересня росіяни атакували околиці Путивльської громади Сумської громади — загинула людина.

А 4 вересня російські окупанти атакували обʼєкти критичної та промислової інфраструктури Сумської області.