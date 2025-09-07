Як виглядає Білопілля на Сумщині біля кордону з РФ

Яка ситуація на Сумщині біля кордону з РФ — фоторепортаж
Місто Білопілля Сумської області, що поблизу кордону з Росією, постійно зазнає атак з боку ворожих військ. Внаслідок ворожих обстрілів у Білопіллі безліч зруйнованих будівель.
Як виглядає Білопілля Сумської області сьогодні, 7 вересня, показала журналістка Новини.LIVE Вероніка Марченко.
Білопілля на Сумщині — як наразі виглядає місто
Журналістка Новини.LIVE Вероніка Марченко відвідала Білопілля на Сумщині й показала, як зараз виглядає місто після постійних обстрілів з боку російських військ.
Зазначимо, що Білопілля Сумської області розташоване дуже близько до кордону Російської Федерації. Відстань від міста до кордону становить приблизно 5-7 кілометрів, що робить його прифронтовою зоною, яка часто зазнає обстрілів з боку РФ.
Мешканці Білопілля розповідають, що російські окупанти завдають ударів по місту, всім чим можливо — дронами, артилерією, керованими авіаційними бомбами тощо.
Попри це, за словами жителів Білопілля, тут працюють всі служби, зокрема й комунальні.
За словами журналістки Новини.LIVE довкола доволі чисто — після обстрілів одразу прибирають.
Працює лікарня, аптеки, супермаркети, навіть кавʼярня є в центрі. Щоправда, прямого транспорту з Білопілля до тих же Сум немає, автостанція не працює. Лише прохідні.
Нагадаємо, що 6 вересня росіяни атакували околиці Путивльської громади Сумської громади — загинула людина.
А 4 вересня російські окупанти атакували обʼєкти критичної та промислової інфраструктури Сумської області.
Читайте Новини.LIVE!