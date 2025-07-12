На границе с Румынией открыли еще один КПП для автобусов

Очереди на границе. Иллюстративное фото: ГПСУ

Через пункт пропуска на границе с Румынией "Дяковцы — Раковец" временно пропускают все пассажирские автобусы. Таким образом планируют снять нагрузку с других КПП.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы в Telegram.

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Движение автобусов через "Дяковцы — Раковец"

С 9 июля до 30 сентября 2025 года автобусы любых габаритов и с любым количеством мест могут пересекать границу с Румынией через пункт пропуска "Дяковцы — Раковец".

Такое решение обусловлено необходимостью уменьшения нагрузки на другие пункты пропуска и облегчения организации пассажирских перевозок летом из-за повышенного спроса.

"К этому времени движение крупногабаритных автобусов через п/п "Дяковцы — Раковец" было ограничено из-за инфраструктурных особенностей на румынской стороне", — уточнили в ГМС.

Так, эти изменения позволят эффективнее использовать пропускные возможности на этом направлении.

Уже за первые дни работы на КПП было оформлено девять больших автобусов, а границу пересекли около 600 пассажиров.

В то же время для выезда автобусов из Украины необходима предварительная регистрация в системе єЧерга.

Скриншот поста ГТС

Скриншот поста ГТС

Напомним, утром 12 июля на границе самые большие очереди фиксировались в направлении Польши.

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