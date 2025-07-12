На кордоні з Румунією відкрили ще один КПП для автобусів

Черги на кордоні. Ілюстративне фото: ДПСУ

Через пункт пропуску на кордоні з Румунією "Дяківці — Раковець" тимчасово пропускають усі пасажирські автобуси. Таким чином планують зняти навантаження з інших КПП.

Про це повідомила пресслужба Держаної митної служби у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Рух автобусів через "Дяківці — Раковець"

З 9 липня до 30 вересня 2025 року автобуси будь-яких габаритів та з будь-якою кількістю місць можуть перетинати кордон з Румунією через пункт пропуску "Дяківці — Раковець".

Таке рішення зумовлено необхідністю зменшення навантаження на інші пункти пропуску та полегшення організації пасажирських перевезень влітку через підвищений попит.

"До цього часу рух великогабаритних автобусів через п/п "Дяківці — Раковець" був обмежений через інфраструктурні особливості на румунській стороні", — уточнили в ДМС.

Так, ці зміни дозволять ефективніше використовувати пропускні можливості на цьому напрямку.

Вже за перші дні роботи на КПП було оформлено дев'ять великих автобусів, а кордон перетнули близько 600 пасажирів.

Водночас для виїзду автобусів з України необхідна попередня реєстрація у системі єЧерга.

Скриншот допису ДМС

Скриншот допису ДМС

Нагадаємо, вранці 12 липня на кордоні найбільші черги фіксувалися у напрямку Польщі.

Також Новини.LIVE розповідали, яку валюту можуть конфіскувати на кордоні.