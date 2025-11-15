Видео
Главная Новости дня Как привлечь инвесторов в строительство — что нужно Украине

Как привлечь инвесторов в строительство — что нужно Украине

Ua ru
Дата публикации 15 ноября 2025 20:47
обновлено: 21:05
Строительство в Украине — как привлекать больше инвесторов
Работники на строительстве. Иллюстративное фото: Shutterstock

Строительный рынок в Украине сейчас самостоятельно регулирует и балансирует вопросы спроса и предложения. Однако нужно привлекать иностранных инвесторов, создавать для них удобные условия и разрабатывать программы, которые будут выгодны для украинцев.

Об этом заявила глава Комитета КСУ по вопросам девелопмента и CEO SIGMA+ Анна Лаевская, которая была модератором одной из панелей выставки во время мероприятия ReBuild Ukraine: Construction & Energy в Варшаве, в комментарии Новини.LIVE.

Читайте также:

Как Украине привлекать инвесторов в строительство

Лаевская рассказала, что в строительной сфере можно выделить два основных направления: инвестиции иностранных партнеров и внутренний украинский инвестор.

"В привлечении иностранных инвесторов главное обеспечить прозрачность процесса взаимодействия таких партнерств и обеспечить устранение именно бюрократических барьеров и таких факторов коррупции в украинской строительной сфере. Плюс еще решить вопрос по земле, разрешительной документации и создать условия для защиты инвесторов", — пояснила глава Комитета КСУ по вопросам девелопмента.

ReBuild Ukraine: Construction & Energy у Варшаві
Анна Лаевская на мероприятии в Варшаве. Фото: Rebuild Ukraine

По ее словам, девелопер должен быть уверен, что разрешения на строительство не отменят без объяснений, параметры проекта останутся неизменными, а фискальные или правоохранительные органы не будут создавать искусственных препятствий.

"Иностранный инвестор, заходя в Украину, точно должен быть уверен, если он вкладывает средства в определенный проект, этот проект, он будет существовать, он будет реализован в тех параметрах, которые заявлены, не будет никаких там нападок и искусственных преград для того, чтобы построить тот или иной проект и осуществить продажу или аренду в рынок", — отметила Анна Лаевская.

null
ReBuild Ukraine: Construction & Energy в Варшаве. Фото: Rebuild Ukraine
null
Дискуссионная панель в Варшаве. Фото: Rebuild Ukraine

Говоря о внутренних инвестициях украинцев, она сказала, что сегодня значительную часть рынка формируют именно граждане Украины, которые вкладывают собственные средства в недвижимость. Лаевская отметила, что программа доступной ипотеки открыла рынок для покупателей, которые ранее даже не рассматривали возможность приобрести жилье. Однако кредит на 20 лет — это достаточно умеренные ежемесячные платежи и это шанс получить жилье для многих семей.

Глава Комитета КСУ по вопросам девелопмента считает, что нужно думать, как дать возможность внутренним инвесторам вкладывать свои средства в недвижимость. По ее словам, должна быть действительно доступная, масштабная и с достаточным объемом финансирования программа ипотеки.

null
Анна Лаевская на мероприятии в Варшаве. Фото: Rebuild Ukraine

"єОселя как продукт хорошо работает, но она имеет ограниченную пропускную способность из-за ограниченного финансирования. Нам нужно, чтобы программа работала с привлечением и государственных, и частных банков. Чтобы ею воспользоваться могли не тысяча человек в месяц, а десятки тысяч людей. Тогда можно говорить о том, что девелоперы начнут развивать больше новых площадок, проектов и появится стимул, чтобы наращивать темпы строительства", — подчеркнула Анна Лаевская.

Что известно

Recovery Construction Forum — отраслевая платформа, объединившая украинских и европейских представителей строительной отрасли, экспертов и государственные институции для усиления партнерства и ускорения реализации проектов восстановления.  

SIGMA+ — это инжинирингово-консалтинговый партнер, объединяющий украинские проекты с международными практиками. Компания предоставляет полный цикл услуг — от глубокой аналитики рынка и разработки концепции до управления строительством, контроля себестоимости, аудита проектов, организации продаж и маркетинга, формируя комплексную систему сопровождения, которая, прежде всего, гарантирует прозрачность и эффективность, соответствующие международным практикам.

Напомним, государство изменило правила и стройки в Украине будут проверять чаще. Это решение стало важным шагом к повышению прозрачности и безопасности строительства в условиях восстановления страны.

Также мы писали, какие услуги во время ремонта самые дорогие в 2025 году. Спрос на услуги в этой сфере не падает, а цены растут вместе с количеством заказов.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
