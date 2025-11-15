Відео
Головна Новини дня Як залучити інвесторів у будівництво — що потрібно Україні

Як залучити інвесторів у будівництво — що потрібно Україні

Дата публікації: 15 листопада 2025 20:47
Оновлено: 21:05
Будівництво в Україні — як залучати більше інвесторів
ReBuild Ukraine: Construction & Energy у Варшаві. Фото: Rebuild Ukraine

Будівельний ринок в Україні зараз самостійно регулює і балансує питання попиту і пропозиції. Однак потрібно залучати іноземних інвесторів, створювати для них зручні умови та розробляти програми, які будуть вигідні для українців.

Про це заявила голова Комітету КБУ з питань девелопменту та CEO SIGMA+ Анна Лаєвська, яка була модератором однієї з панелей виставки під час заходу ReBuild Ukraine: Construction & Energy у Варшаві, у коментарі Новини.LIVE

Читайте також:

Як Україні залучати інвесторів у будівництво

Лаєвська розповіла, що у будівельній сфері можна виділити два основні напрямки: інвестиції іноземних партнерів та внутрішній український інвестор.

"У залученні іноземних інвесторів головне забезпечити прозорість процесу взаємодії таких партнерств і забезпечити усунення саме бюрократичних бар'єрів і таких факторів корупції в українській будівельній сфері. Плюс ще розв'язати питання по землі, дозвільній документації та створити умови для захисту інвесторів", — пояснила голова Комітету КБУ з питань девелопменту.

ReBuild Ukraine: Construction & Energy у Варшаві
Анна Лаєвська на заході у Варшаві. Фото: Rebuild Ukraine

За її словами, девелопер має бути впевнений, що дозволи на будівництво не скасують без пояснень, параметри проєкту залишаться незмінними, а фіскальні чи правоохоронні органи не створюватимуть штучних перепон. 

"Іноземний інвестор, заходячи в Україну, точно має бути впевнений, якщо він вкладає кошти в певний проєкт, цей проєкт, він буде існувати, він буде реалізований в тих параметрах, які заявлені, не буде ніяких там нападок і штучних перепон для того, щоб побудувати той чи інший проєкт і здійснити продаж або оренду в ринок", — наголосила Анна Лаєвська. 

null
ReBuild Ukraine: Construction & Energy у Варшаві. Фото: Rebuild Ukraine
null
Дискусійна панель у Варшаві. Фото: Rebuild Ukraine

Говорячи про внутрішні інвестиції українців, вона сказала, що сьогодні значну частину ринку формують саме громадяни України, які вкладають власні кошти в нерухомість. Лаєвська зазначила, що програма доступної іпотеки відкрила ринок для покупців, які раніше навіть не розглядали можливість придбати житло. Однак кредит на 20 років — це досить помірні щомісячні платежі і це шанс отримати житло для багатьох родин.

Голова Комітету КБУ з питань девелопменту вважає, що потрібно думати, як дати можливість внутрішнім інвесторам вкладати свої кошти в нерухомість. За її словами, має бути дійсно доступна, масштабна і з достатнім обсягом фінансування програма іпотеки.

null
Анна Лаєвська на заході у Варшаві. Фото: Rebuild Ukraine

"єОселя як продукт добре працює, але вона має обмежену пропускну спроможність через обмежене фінансування. Нам потрібно, аби програма працювала із залученням і державних, і приватних банків. Щоб нею скористатися могли не тисячу людей на місяць, а десятки тисяч людей. Тоді можна говорити про те, що девелопери почнуть розвивати більше нових майданчиків, проєктів та з'явиться стимул, щоб нарощувати темпи будівництва", — підкреслила Анна Лаєвська.

Що відомо

Recovery Construction Forum — це галузева платформа, що об’єднала українських та європейських представників будівельної галузі, експертів і державні інституції для посилення партнерства та прискорення реалізації проєктів відбудови.  
Захід був спрямований на вироблення спільних довгострокових рішень для відновлення інфраструктури України.

SIGMA+   це інжинірингово-консалтинговий партнер, що поєднує українські проєкти з міжнародними практиками. Компанія надає повний цикл послуг — від глибокої аналітики ринку та розробки концепції до управління будівництвом, контролю собівартості, аудиту проєктів, організації продажів і маркетингу, формуючи комплексну систему супроводу, яка перш за все гарантує прозорість та ефективність, які відповідають міжнародним практикам.

Нагадаємо, держава змінила правила і будівництва в Україні перевірятимуть частіше. Це рішення стало важливим кроком до підвищення прозорості та безпеки будівництва в умовах відновлення країни.

Також ми писали, які послуги під час ремонту найдорожчі у 2025 році. Попит на послуги у цій сфері не падає, а ціни зростають разом із кількістю замовлень.

іпотека інвестиції житло будівництво бізнес
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
