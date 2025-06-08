Как спастись под завалами — подробная инструкция от ГСЧС
Добровольческая организация парамедиков "Госпитальеры" и ГСЧС предоставили пошаговую инструкцию о том, как спастись под завалами. Первоначально украинцам советуют спускаться в укрытие во время воздушной тревоги.
Советы относительно того, как выжить под завалами, "Госпитальеры" опубликовали в Instagram.
Как выжить под завалами — пошаговая инструкция
- Итак, парамедики и спасатели советуют украинцам не игнорировать сигнал тревоги и спускаться в укрытие.
Они отмечают, что если вы оказались под завалом, то стоит помнить, что к месту происшествия всегда привлечены соответствующие экстренные службы.
Подайте любые возможные сигналы: крик, свист, стук, свет.
- В "минуту тишины" продолжайте подавать сигналы для спасателей.
"Минута тишины" — это короткий промежуток времени, в течение которого все люди и техника прекращают любые звуки или движения, чтобы дать возможность спасателям услышать сигналы людей под завалами.
- Ни в коем случае не используйте спички или зажигалки — это может привести к взрыву/пожару.
Крайне важно не сдвинуть перекрытия или балки, на которых все держится. Поэтому не пытайтесь самостоятельно разбирать завалы вокруг себя.
Если вам удалось беспрепятственно выбраться — осмотрите себя на наличие травм. По возможности окажите себе и другим первую медицинскую помощь.
- Что делать, если конечность зажата завалом.
Если зажатую конечность легко освободить — сделайте это осторожно.
Если конечность зажало так, что ее освобождение требует помощи других людей и спецсредств, перед высвобождением наложите турникет. Ведь завал мог вызвать массивное кровотечение или синдром длительного сжатия.
Конечность, зажатую более 2 часов, нельзя высвобождать самостоятельно.
- Почему важно не высвобождать конечность самостоятельно?
Длительное сжатие — это остановка кровообращения. Следовательно, клетки погибают, накапливаются токсины. Когда давление снято, токсины попадают в кровь.
Это может вызвать острую почечную недостаточность, нарушение сердечного ритма, смерть.
- Как действовать правильно, если конечность зажата более 2 часов или имеет массивное кровотечение.
Наложите турникет выше места сжатия или ранения на 5-8 см, но не на сустав. Не снимайте самостоятельно — это должен сделать медик.
Отметьте время наложения водостойким маркером.
- Избегайте переохлаждения.
Если есть ранение и потеря крови, то важно сохранять тепло даже при наружной температуре +30.
Когда крови в теле становится меньше, организм теряет способность самостоятельно поддерживать надлежащую температуру. При охлаждении тела происходят процессы, которые могут привести к смерти:
- Нарушается работа сердца и сосудов;
- Дыхание замедляется, возникает гипоксия;
- Страдает мозг — путаница, сонливость, страта сознания;
- Свертываемость крови ухудшается — кровотечения трудно остановить.
Что делать?
- Используйте все, что задерживает тепло: термоодеяло, одежду, полотенца, одеяла.
- Сохраняйте тепло в области груди, шеи и головы — именно там тело теряет больше всего тепла.
- Не ложитесь просто на землю или бетон — положите что-то под себя.
- Не пейте алкоголь — он создает иллюзию тепла, но на самом деле ускоряет охлаждение.
Что держать возле кровати на случай обстрела
Обстрелы часто случаются ночью. У вас может не быть времени — вещи должны лежать под рукой.
Тревожный минимум:
- аптечка (кровоостанавливающие средства: турникеты, бинты для тампонирования, бандажи, атравматические ножницы, термоодеяла, водостойкий маркер и т.д.);
- фонарик;
- бутылка воды;
- павербанк;
- свисток.
Напомним, что вечером 7 июня россияне атаковали Харьков. В результате обстрела в больнице умер еще один железнодорожник.
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