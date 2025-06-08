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Как спастись под завалами — подробная инструкция от ГСЧС

8 июня 2025 21:59
Евтушенко Алина - редактор
Как выжить под завалами - пошаговая инструкция
Спасатели разбирают завалы. Фото: ГСЧС
Евтушенко Алина - редактор

Добровольческая организация парамедиков "Госпитальеры" и ГСЧС предоставили пошаговую инструкцию о том, как спастись под завалами. Первоначально украинцам советуют спускаться в укрытие во время воздушной тревоги.

Советы относительно того, как выжить под завалами, "Госпитальеры" опубликовали в Instagram.

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Как выжить под завалами — пошаговая инструкция

  • Итак, парамедики и спасатели советуют украинцам не игнорировать сигнал тревоги и спускаться в укрытие.

Они отмечают, что если вы оказались под завалом, то стоит помнить, что к месту происшествия всегда привлечены соответствующие экстренные службы.

Подайте любые возможные сигналы: крик, свист, стук, свет.

  • В "минуту тишины" продолжайте подавать сигналы для спасателей.

"Минута тишины" — это короткий промежуток времени, в течение которого все люди и техника прекращают любые звуки или движения, чтобы дать возможность спасателям услышать сигналы людей под завалами.

  • Ни в коем случае не используйте спички или зажигалки — это может привести к взрыву/пожару.

Крайне важно не сдвинуть перекрытия или балки, на которых все держится. Поэтому не пытайтесь самостоятельно разбирать завалы вокруг себя.

Если вам удалось беспрепятственно выбраться — осмотрите себя на наличие травм. По возможности окажите себе и другим первую медицинскую помощь.

  • Что делать, если конечность зажата завалом.

Если зажатую конечность легко освободить — сделайте это осторожно.

Если конечность зажало так, что ее освобождение требует помощи других людей и спецсредств, перед высвобождением наложите турникет. Ведь завал мог вызвать массивное кровотечение или синдром длительного сжатия.

Конечность, зажатую более 2 часов, нельзя высвобождать самостоятельно.

  • Почему важно не высвобождать конечность самостоятельно?

Длительное сжатие — это остановка кровообращения. Следовательно, клетки погибают, накапливаются токсины. Когда давление снято, токсины попадают в кровь.

Это может вызвать острую почечную недостаточность, нарушение сердечного ритма, смерть.

  • Как действовать правильно, если конечность зажата более 2 часов или имеет массивное кровотечение.

Наложите турникет выше места сжатия или ранения на 5-8 см, но не на сустав. Не снимайте самостоятельно — это должен сделать медик.

Отметьте время наложения водостойким маркером.

  • Избегайте переохлаждения.

Если есть ранение и потеря крови, то важно сохранять тепло даже при наружной температуре +30.

Когда крови в теле становится меньше, организм теряет способность самостоятельно поддерживать надлежащую температуру. При охлаждении тела происходят процессы, которые могут привести к смерти:

  • Нарушается работа сердца и сосудов;
  • Дыхание замедляется, возникает гипоксия;
  • Страдает мозг — путаница, сонливость, страта сознания;
  • Свертываемость крови ухудшается — кровотечения трудно остановить.

Что делать?

  • Используйте все, что задерживает тепло: термоодеяло, одежду, полотенца, одеяла.
  • Сохраняйте тепло в области груди, шеи и головы — именно там тело теряет больше всего тепла.
  • Не ложитесь просто на землю или бетон — положите что-то под себя.
  • Не пейте алкоголь — он создает иллюзию тепла, но на самом деле ускоряет охлаждение.
Атака РФ
Врачи спасают людей из-под завалов. Фото: ГСЧС

Что держать возле кровати на случай обстрела

Обстрелы часто случаются ночью. У вас может не быть времени — вещи должны лежать под рукой.

Тревожный минимум:

  • аптечка (кровоостанавливающие средства: турникеты, бинты для тампонирования, бандажи, атравматические ножницы, термоодеяла, водостойкий маркер и т.д.);
  • фонарик;
  • бутылка воды;
  • павербанк;
  • свисток.

Напомним, что вечером 7 июня россияне атаковали Харьков. В результате обстрела в больнице умер еще один железнодорожник.

Также мы информировали, что в ночь на 8 июня российские захватчики снова массированно атаковали юг Украины.

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