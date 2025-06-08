Як вижити під завалами — покрокова інструкція

Рятувальники розбирають завали. Фото: ДСНС

Добровольча організація парамедиків "Госпітальєри" та ДСНС надали покрокову інструкцію щодо того, як врятуватися під завалами. Першочергово українцям радять спускатися в укриття під час повітряної тривоги.

Поради щодо того, як вижити під завалами, "Госпітальєри" опублікували в Instagram.

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Отже, парамедики та рятувальники радять українцям не ігнорувати сигнал тривоги та спускатися в укриття.

Вони зазначають, що якщо ви опинилися під завалом, то варто пам'ятати, що до місця події завжди залучені відповідні екстрені служби.

Подайте будь-які можливі сигнали: крик, свист, стукіт, світло.

У "хвилину тиші" продовжуйте подавати сигнали для рятувальників.

"Хвилина тиші" — це короткий проміжок часу, протягом якого всі люди й техніка припиняють будь-які звуки або рухи, щоб дати змогу рятувальникам почути сигнали людей під завалами.

У жодному разі не використовуйте сірники чи запальнички — це може призвести до вибуху/пожежі.

Вкрай важливо не зрушити перекриття чи балки, на яких все тримається. Тому не намагайтеся самотужки розбирати завали довкола себе.

Якщо вам вдалося безперешкодно вибратися — огляньте себе на наявність травм. За можливості надайте собі та іншим першу медичну допомогу.

Що робити, якщо кінцівка затиснена завалом.

Якщо затиснуту кінцівку легко звільнити — зробіть це обережно.

Якщо кінцівку затисло так, що її звільнення вимагає допомоги інших людей та спецзасобів, перед вивільненням накладіть турнікет. Адже завал міг спричинити масивну кровотечу чи синдром тривалого стиснення.

Кінцівку, затиснуту понад 2 години, не можна вивільняти самостійно.

Чому важливо не вивільняти кінцівку самостійно?

Тривале стиснення — це зупинка кровообігу. Відтак, клітини гинуть, накопичуються токсини. Коли тиск знято, токсини потрапляють у кров.

Це може спричинити гостру ниркову недостатність, порушення серцевого ритму, смерть.

Як діяти правильно, якщо кінцівка затиснута понад 2 години або має масивну кровотечу.

Накладіть турнікет вище місця стиснення або поранення на 5-8 см, але не на суглоб. Не знімайте самостійно — це має зробити медик.

Позначте час накладання водостійким маркером.

Уникайте переохолодження.

Якщо є поранення та втрата крові, то важливо зберігати тепло навіть при зовнішній температурі +30.

Коли крові в тілі меншає, організм втрачає здатність самостійно підтримувати належну температуру. При охолодженні тіла відбуваються процеси, які можуть призвести до смерті:

Порушується робота серця й судин;

Дихання сповільнюється, виникає гіпоксія;

Страждає мозок — плутанина, сонливість, страта свідомості;

Згортання крові погіршується — кровотечі важко зупинити.

Що робити?

Використовуйте все, що затримує тепло: термоковдра, одяг, рушники, ковдри.

Зберігайте тепло в області грудей, шиї та голови — саме там тіло втрачає найбільше тепла.

Не лягайте просто на землю чи бетон — покладіть щось під себе.

Не пийте алкоголь — він створює ілюзію тепла, але насправді прискорює охолодження.

Лікарі рятують людей з-під завалів. Фото: ДСНС

Що тримати біля ліжка на випадок обстрілу

Обстріли часто трапляються вночі. У вас може не бути часу — речі мають лежати під рукою.

Тривожний мінімум:

аптечка (кровоспинні засоби: турнікети, бинти для тампонування, бандажі, атравматичні ножиці, термоковдри, водостійкий маркер тощо);

ліхтарик;

пляшка води;

павербанк;

свисток.

Нагадаємо, що ввечері 7 червня росіяни атакували Харків. Внаслідок обстрілу в лікарні помер ще один залізничник.

Також ми інформували, що у ніч проти 8 червня російські загарбники знову масовано атакували південь України.