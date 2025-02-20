Коды мобильных операторов Украины 2025 — как определить оператора

Телефон в руках. Фото: Pexels

В Украине действует большое количество мобильных операторов, каждый из которых имеет собственные коды. Из-за частых изменений, ребрендинга компаний и появления новых номеров легко запутаться, определяя, кому принадлежит тот или иной номер.

Новини.LIVE расскажет, как распознать с помощью телефонного номера, через какого оператора вам звонят.

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Крупнейшие операторы мобильной связи в Украине — Киевстар, Vodafone, lifecell, а также несколько менее известных компаний.

Коды оператора Vodafone (ранее МТС): 050, 066, 095, 099

Эти номера используются для подключений с контрактами и предоплатными тарифами. Они используются как для предоплаченных тарифов, так и для контрактных подключений. Отметим, что код 066 в прошлом принадлежал бренду Jeans, который был популярным, как молодежный оператор и действовал под управлением UMC. После перехода к Vodafone этот код остался в активном использовании, хотя новые подключения на него уже не оформляются. Аналогично код 099 когда-то принадлежал сразу нескольким операторам, в частности UMC и Jeans, а также небольшому провайдеру Экотел, но теперь он полностью находится под контролем Vodafone. Недавно компания объявила о запуске продаж номеров с кодом 077.

Коды оператора Киевстар: 039, 067, 068, 077, 096, 097, 098

Ранее часть этих кодов принадлежала Beeline и Диджус, которые впоследствии вошли в состав Киевстара. Самым старым из них является 067, с которого компания начинала свою деятельность еще во времена зарождения мобильной связи в Украине. Код 068 ранее принадлежал оператору Beeline (УРС), но после его поглощения Киевстаром стал частью общего номерного ресурса. Аналогично 096 и 097 изначально использовались для абонентов Djuice, который в свое время был подразделением Киевстара и ориентировался на молодежную аудиторию.

Коды оператора lifecell (бывший life:)): 063, 093, 073

Lifecell активно использует все три кода для новых подключений. Код 063 стал первым для этой компании, а 093 появился позже для новых подключений. Самым новым в линейке является код 073, который активно используется для подключения новых абонентов.

Менее распространенные операторы:

Тримоб (U'tel) — код 091. Эта компания была создана Укртелекомом и до сих пор остается его собственностью. Она специализируется на предоставлении услуг мобильного интернета и используется для новых подключений крупнейшим оператором фиксированной связи в Украине.

— код 091. Эта компания была создана Укртелекомом и до сих пор остается его собственностью. Она специализируется на предоставлении услуг мобильного интернета и используется для новых подключений крупнейшим оператором фиксированной связи в Украине. PeopleNet — код 092. Ранее принадлежал оператору PeopleNet, который некоторое время был главным конкурентом U'tel. Когда-то этот номерной код был незнакомым многим абонентам, поскольку его использовали преимущественно для CDMA-связи. Сегодня он уже не является таким распространенным, но остается в системе украинских мобильных номеров.

— код 092. Ранее принадлежал оператору PeopleNet, который некоторое время был главным конкурентом U'tel. Когда-то этот номерной код был незнакомым многим абонентам, поскольку его использовали преимущественно для CDMA-связи. Сегодня он уже не является таким распространенным, но остается в системе украинских мобильных номеров. Интертелеком — код 094. Используется оператором Интертелеком, который предоставляет услуги мобильного интернета и фиксированной связи. Компания является одним из ведущих провайдеров CDMA-связи в Украине и обеспечивает стабильное покрытие во многих регионах страны.

Также существуют специальные коды (070, 080, 090), которые не закреплены за конкретным оператором и могут использоваться разными компаниями для коммерческих или сервисных целей. Часто такие номера применяют в сфере платных услуг, службах поддержки или рекламных кампаниях. Однако стоит быть осторожным, поскольку некоторые из них могут использоваться мошенниками для финансовых махинаций. Перед тем как звонить на подобный номер, стоит проверить его, чтобы избежать возможных рисков.

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