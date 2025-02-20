Коди мобільних операторів України 2025 — як визначити оператора

Телефон в руках. Фото: Pexels

В Україні діє велика кількість мобільних операторів, кожен із яких має власні коди. Через часті зміни, ребрендинг компаній та появу нових номерів легко заплутатися, визначаючи, кому належить той чи інший номер.

Новини.LIVE розповість, як розпізнати за допомогою телефонного номера, з якого оператора вам телефонують.

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Найбільші оператори мобільного зв’язку в Україні — Київстар, Vodafone, lifecell, а також кілька менш відомих компаній.

Коди оператора Vodafone (раніше МТС): 050, 066, 095, 099

Ці номери використовуються для підключень з контрактами та передоплатними тарифами. Вони використовуються як для передплачених тарифів, так і для контрактних підключень. Зазначимо, що код 066 у минулому належав бренду Jeans, який був популярним, як молодіжний оператор і діяв під управлінням UMC. Після переходу до Vodafone цей код залишився в активному використанні, хоча нові підключення на нього вже не оформлюються. Аналогічно код 099 колись належав одразу кільком операторам, зокрема UMC та Jeans, а також невеликому провайдеру Екотел, але тепер він повністю перебуває під контролем Vodafone. Нещодавно компанія оголосила про запуск продажів номерів з кодом 077.

Коди оператора Київстар: 039, 067, 068, 077, 096, 097, 098

Раніше частина цих кодів належала Beeline та Діджус, які згодом увійшли до складу Київстару. Найстарішим з них є 067, з якого компанія починала свою діяльність ще в часи зародження мобільного зв’язку в Україні. Код 068 раніше належав оператору Beeline (УРС), але після його поглинання Київстаром став частиною загального номерного ресурсу. Аналогічно 096 і 097 спочатку використовувалися для абонентів Djuice, який свого часу був підрозділом Київстару та орієнтувався на молодіжну аудиторію.

Коди оператора lifecell (колишній life:)): 063, 093, 073

Lifecell активно використовує всі три коди для нових підключень. Код 063 став першим для цієї компанії, а 093 з’явився пізніше для нових підключень. Найновішим у лінійці є код 073, який активно використовується для підключення нових абонентів.

Менш поширені оператори:

Тримоб (U’tel) – код 091. Ця компанія була створена Укртелекомом і досі залишається його власністю. Вона спеціалізується на наданні послуг мобільного інтернету та використовується для нових підключень найбільшим оператором фіксованого зв’язку в Україні.

– код 091. Ця компанія була створена Укртелекомом і досі залишається його власністю. Вона спеціалізується на наданні послуг мобільного інтернету та використовується для нових підключень найбільшим оператором фіксованого зв’язку в Україні. PeopleNet – код 092. Раніше належав оператору PeopleNet, який певний час був головним конкурентом U'tel. Колись цей номерний код був незнайомим багатьом абонентам, оскільки його використовували переважно для CDMA-зв’язку. Сьогодні він вже не є таким поширеним, але залишається в системі українських мобільних номерів.

– код 092. Раніше належав оператору PeopleNet, який певний час був головним конкурентом U'tel. Колись цей номерний код був незнайомим багатьом абонентам, оскільки його використовували переважно для CDMA-зв’язку. Сьогодні він вже не є таким поширеним, але залишається в системі українських мобільних номерів. Інтертелеком – код 094. Використовується оператором Інтертелеком, який надає послуги мобільного інтернету та фіксованого зв’язку. Компанія є одним із провідних провайдерів CDMA-зв’язку в Україні та забезпечує стабільне покриття в багатьох регіонах країни.

Також існують спеціальні коди (070, 080, 090), які не закріплені за конкретним оператором і можуть використовуватися різними компаніями для комерційних або сервісних цілей. Часто такі номери застосовують у сфері платних послуг, службах підтримки або рекламних кампаніях. Проте варто бути обережним, оскільки деякі з них можуть використовуватися шахраями для фінансових махінацій. Перед тим як телефонувати на подібний номер, варто перевірити його, щоб уникнути можливих ризиків.

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