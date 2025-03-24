Как война изменила отношение к возрасту на рынке труда - Элла Либанова

Как война изменила отношение к возрасту на рынке труда
В Украине постепенно исчезает эйджизм на рынке труда, и выход на пенсию в 60 лет больше не является обязательным. Причиной этого стала нехватка рабочей силы.
Об этом заявила директор Института демографии Элла Либанова.
В Украине постепенно исчезает эйджизм
По ее словам, сейчас работодатели сами заинтересованы в сотрудничестве с мужчинами в возрасте 60+, поскольку многих младших работников мобилизуют, а люди старшего возраста сохраняют высокую работоспособность.
Также Либанова отметила, что в энергетическом холдинге ДТЭК впервые допустили женщин к работе в шахтах — такого раньше не случалось.
"Это еще одно доказательство изменений на рынке труда, вызванных военными реалиями", — добавила Элла Либанова.
Также стало известно, как украинки работают в шахтах вместо мужчин, вставших на защиту страны.
Напомним, в Украине ввели надбавку к зарплате за знание английского языка. Соответствующая доплата будет равна 10% от размера должностного оклада.
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