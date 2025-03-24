Як війна змінила ставлення до віку на ринку праці - Елла Лібанова

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Елла Лібанова. Фото: Новини.LIVE

В Україні поступово зникає ейджизм на ринку праці, і вихід на пенсію у 60 років більше не є обов’язковим. Причиною цього стала нестача робочої сили.

Про це заявила директорка Інституту демографії Елла Лібанова.

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За її словами, зараз роботодавці самі зацікавлені у співпраці з чоловіками віком 60+, оскільки багатьох молодших працівників мобілізують, а люди старшого віку зберігають високу працездатність.

Також Лібанова зазначила, що в енергетичному холдингу ДТЕК вперше допустили жінок до роботи в шахтах — такого раніше не траплялося.

"Це ще один доказ змін на ринку праці, спричинених воєнними реаліями", — додала Елла Лібанова.

Також стало відомо, як українки працюють у шахтах замість чоловіків, які стали на захист країни.

Нагадаємо, в Україні запровадили надбавку до зарплатні за знання англійської мови. Відповідна доплата дорівнюватиме 10% від розміру посадового окладу.

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