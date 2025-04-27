США могут вести тарифы для стран, которую покупают нефть РФ

Сенатор США Линдси Грэм. Фото: The Hill

В США подготовили законопроект о дополнительных тарифах для стран, которые покупают российскую нефть. Америка будет действовать решительнее, если Россия не пойдет на путь справедливого мира.

Об этом заявил сенатор США Линдси Грэм в X (Twitter).

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"Что касается дополнительных санкций против путинской России, я имею двухпартийное законодательство с почти 60 соавторами, которое будет устанавливать дополнительные пошлины для любой страны, которая покупает российскую нефть, газ, уран или другие продукты", — подчеркнул Грэм.

Он добавил, что Сенат готов двигаться в этом направлении и будет давить на Россию, если она не примет справедливый мир.

Также Грэм отметил, что он ценит усилия американского президента Дональда Трампа и его команды, которые стремятся остановить войну России против Украины, вызванную варварским вторжением диктатора Владимира Путина.

Скриншот сообщения Линдси Грэма

Напомним, 17 апреля Президент Владимир Зеленский анонсировал санкции против российских производителей ракет "Искандеров".

Кроме того, СМИ сообщали, что в США хотят помочь Украине и ввести санкции против РФ. Для этого также есть соответствующий законопроект.