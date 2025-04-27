США можуть запровадити тарифи для країн, які купують нафту РФ

Сенатор США Ліндсі Грем. Фото: The Hill

У США підготували законопроєкт про додаткові тарифи для країн, які купують російську нафту. Америка буде діяти рішучіше, якщо Росія не піде на шлях справедливого миру.

Про це заявив сенатор США Ліндсі Грем у X (Twitter).

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"Що стосується додаткових санкцій проти путінської Росії, я маю двопартійне законодавство з майже 60 співавторами, яке встановлюватиме додаткові мита для будь-якої країни, яка купує російську нафту, газ, уран чи інші продукти", — наголосив Грем.

Він додав, що Сенат готовий рухатися в цьому напрямку і буде тиснути на Росію, якщо вона не прийме справедливий мир.

Також Грем у своєму дописі наголосив, що він цінує зусилля американського президента Дональда Трампа та його команди, які прагнуть зупинити війну Росії проти України, спричиненій варварським вторгненням диктатора Володимира Путіна.

Скриншот допису Ліндсі Грема

Нагадаємо, 17 квітня Президент Володимир Зеленський анонсував санкції проти російських виробників ракет "Іскандерів".

Крім того, ЗМІ повідомляли, що у США хочуть допомогти Україні та ввести санкції проти РФ. Для цього також є відповідний законопроєкт.