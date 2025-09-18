Работа предприятий в Харькове — как работает Укрэнергомашины во время войны

Заместитель генерального директора АО "Укрэнергомашины" Алексей Бударин. Фото: кадр из видео

В начале войны акционерное общество "Укрэнергомашины" в Харькове было укрытием для детей, пожилых людей и для всех горожан. Сейчас предприятие стабильно работает, выплачивает зарплаты и вовремя платит налоги.

Об этом рассказал заместитель генерального директора АО "Укрэнергомашины" Алексей Бударин на форуме прифронтовых городов и громад "Стратегические измерения городов-форпостов" в Харькове 18 сентября.

Как работает Укрэнергомашины в Харькове

Бударин рассказал, что в начале войны в укрытиях на территории предприятия по соглашению с городской администрацией были не только работники, но и жители города. По его словам, все они обеспечивались водой, электричеством, едой и лекарствами. Также получали неоднократную гуманитарную помощь от городской и районной администраций.

"Даже в таких условиях производство продолжалось, и уже 25 марта 2022 года была возобновлена отгрузка продукции для электростанций Украины. На сегодня предприятие стабильно работает, не имеет задолженности перед работниками по заработной плате, и налогам, и дивидендов перед государством", — поделился заместитель директора.

Он добавил, что в пиковый период 2022-20225 годов было реализовано продукции на общую сумму 3,1 миллиарда гривен. Кроме того, в государственный и местный бюджеты были уплачены налоги и сборы на общую сумму 854 миллиона гривен.

Бударин отметил, что основной задачей для предприятия является восстановление поврежденной генерации. Известно, что за этот период по состоянию с энергетиками, специалистами ОЭМ было восстановлено около двух десятков энергоблоков Украины. Также предприятие работает на экспорт. За этот же период продукция была экспортирована в Казахстан, Армению, Болгарию, Эстонию, Латвию, Венгрию, Польшу, Индию, Аргентину, Республику Панама.

