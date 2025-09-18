Робота підприємств у Харкові — як працює Укренергомашини під час війни

Заступник генерального директора АТ "Укренергомашини" Олексій Бударін. Фото: кадр з відео

На початку війни акціонерне товариство "Укренергомашини" у Харкові було укриттям для дітей, людей похилого віку та й для усіх містян. Зараз підприємство стабільно працює, виплачує зарплати та вчасно платить податки.

Про це розповів заступник генерального директора АТ "Укренергомашини" Олексій Бударін на форумі прифронтових міст та громад "Стратегічні виміри міст-форпостів" у Харкові 18 вересня.

Реклама

Читайте також:

Як працює Укренергомашини в Харкові

Бударін розповів, що на початку війни у сховищах на території підприємства за згодою з міською адміністрацією були не тільки працівники, але і мешканці міста. За його словами, усі вони забезпечувалися водою, електрикою, їжею і ліками. Також отримували неодноразову гуманітарну допомогу від міської та районної адміністрацій.

"Навіть в таких умовах виробництво тривало, і вже 25 березня 2022 року було поновлено відвантаження продукції для електростанцій України. Станом на сьогодні підприємство стабільно працює, не має заборгованості перед працівниками по заробітній платі, та податках, та дивідендів перед державою", — поділився заступник директора.

Він додав, що в піковий період 2022-20225 років було реалізовано продукції на загальну суму 3,1 мільярда гривень. Крім того, у державний та місцевий бюджети були сплачені податки та збори на загальну суму 854 мільйони гривень.

Бударін зазначив, що основним завданням для підприємства є відновлення пошкодженої генерації. Відомо, що за цей період станом з енергетиками, спеціалістами ОЕМ було відновлено близько двох десятків енергоблоків України. Також підприємство працює на експорт. За цей же період продукція була експортована до Казахстану, Вірменії, Болгарії, Естонії, Латвії, Угорщини, Польщі, Індії, Аргентини, Республіки Панама.

Зазначимо, Асоціація прифронтових міст та громад — це ініціатива про створення якої оголосили сьогодні, 18 вересня, у Харкові. Учасниками заходу стали понад 100 прифронтових громад, які обʼєднають зусилля навколо вирішення нагальних проблем. Керівником Асоціації став міський голова Харкова Ігор Терехов.

Нагадаємо, Віталій Кім на форумі також сказав, як повернути бізнес у прифронтові регіони. Країні зараз потрібно спрямувати зусилля, аби повернути їх назад та створити для них відповідні умови.

Крім того, Данило Гетманцев назвав збитки для України з початку війни. Зараз перед нашою державою стоїть найбільший виклик з 1946 року щодо відновлення країни