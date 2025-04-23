Военный психолог рассказал, когда возникает ПТСР и как действовать

Военнослужащий ВСУ вернулся из плена. Фото: Офис Президента Украины

Посттравматическое стрессовое расстройство(ПТСР) развивается не во время, а после психотравмирующих событий. Его симптомы могут проявиться через 3-6 месяцев или даже через год после завершения активного стресса, например войны или боевых действий.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал военный психолог Андрей Козинчук.

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ПТСР часто сопровождается навязчивыми состояниями, похожими на паранойю — когда кажется, что везде опасность, кто-то наблюдает. Человек чувствует себя "как сжатая пружина", теряет нормальный сон: либо почти не спит, либо не может выспаться, даже когда спит много.

Одним из характерных признаков являются флешбеки — яркие, мучительные воспоминания о пережитом. Возможны и физические проявления, такие как головная боль, которая не проходит даже после приема обезболивающего. Все это — сигналы, что пора обратиться за помощью. Но иногда этому мешают стыд или агрессия, отмечает Козинчук.

"Если не вывозишь — иди и говори: "Я не вывожу, помогите", — подчеркивает он.

Именно этот момент, признание собственного бессилия перед пережитым, должен стать точкой обращения к психологу или психиатру.

Но как действовать, если страдаешь не ты, а твой близкий, который считает, что "все сам решу"? Здесь Козинчук призывает действовать осторожно и без насилия.

Военный психолог отметил, что точно не стоит пытаться "вытянуть" человека к специалисту силой или через оскорбления. Вместо этого стоит говорить через "я"-сообщение.

"Скажите через "я"-сообщение, мне не ок тебя видеть, что ты страдаешь. Я предлагаю тебе помощь, поддержку. Я найду тебе психолога, поищу. Хочешь, я обращусь, потому что мне не ок видеть, что ты страдаешь. Говорить, что ты стопудово псих, потому что я читал соцсеть и там говорят, что ты неадекват, это не ок. Поэтому скажите, что вам не ок и вы хотите его поддержать, давай обратимся к специалисту. Нельзя ни в коем случае насильно вести его или ее к нему", — сказал Козинчук.

Напомним, доктор медицинских наук рассказывала, как избавиться от тревоги и стресса.

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