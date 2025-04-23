Військовий психолог розповів, коли виникає ПТСР і як діяти

Військовослужбовець ЗСУ повернувся з полону. Фото: Офіс Президента України

Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) розвивається не під час, а після психотравмуючих подій. Його симптоми можуть проявитися за 3-6 місяців або навіть через рік після завершення активного стресу, наприклад, війни чи бойових дій.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів військовий психолог Андрій Козінчук.

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Як проявляється ПТСР та які симптоми виникають

ПТСР часто супроводжується нав’язливими станами, схожими на параною — коли здається, що всюди небезпека, хтось спостерігає. Людина почувається "як зжата пружина", втрачає нормальний сон: або майже не спить, або не може виспатися, навіть сплячи багато.

Однією з характерних ознак є флешбеки — яскраві, болісні спогади про пережите. Можливі й фізичні прояви, як-от головний біль, який не минає навіть після прийому знеболювального. Усе це — сигнали, що час звернутися по допомогу. Але іноді цьому заважають сором чи агресія, зазначає Козінчук.

"Якщо не вивозиш — іди й кажи: 'Я не вивожу, допоможіть'", — наголошує він.

Саме цей момент, визнання власного безсилля перед пережитим, має стати точкою звернення до психолога або психіатра.

Але як діяти, якщо страждаєш не ти, а твій близький, який вважає, що "все сам вирішу"? Тут Козінчук закликає діяти обережно та без насильства.

Військовий психолог зазанчив, що точно не варто намагатися силоміць "витягнути" людину до фахівця чи через образи. Замість цього варто говорити через "я"-повідомлення.

"Скажіть через "я"-повідомлення, мені не ок тебе бачити, що ти страждаєш. Я пропоную тобі допомогу, підтримку. Я найду тобі психолога, пошукаю. Хочеш, звернусь, тому що мені не ок бачити, що ти страждаєш. Кзати, що ти стопудово псих, бо я читав соцмережу і там кажуть, що ти неадекват. Це не ок. Тому скажіть, що вам не ок, і ви хочете його підтримати, давай звернемося до спеціаліста. Не можна в ніякому разі насильно вести його чи її до нього", — сказав Козінчук.

Нагадаємо, докторка медичних наук розповідала, як позбутися тривоги та стресу.

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