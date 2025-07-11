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Газовики возмущены законопроектом о повышении налога на землю

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 20:44
В Верховной Раде обсуждают законопроект, который может существенно ударить по газодобывающему бизнесу
Люди считают на калькуляторе. Фото: Freepik

В Верховной Раде вспыхнули споры вокруг нового законопроекта №13157, который предусматривает повышение налога на землю. Наибольшее возмущение он вызвал среди газодобывающих компаний, которые могут потерять льготную ставку — вместо нынешних 0,25% им придется платить полноценные 3%, как и остальным бизнесам.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на источники в парламенте.

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Наиболее активное сопротивление законопроекту оказывают представители газового сектора или те, кто с ними аффилирован.

"Все эти заявления об "убийстве бизнеса" звучат не просто так", — отметил собеседник издания.

Кроме изменения ставок земельного налога, законопроект также касается изменений в Налоговый кодекс Украины в части экологического налога и рентной платы, что касается промышленного загрязнения.

Ранее Новини.LIVE сообщали, какие льготы на земельный налог действуют во время военного положения.

Земельный налог является обязательным платежом для всех владельцев участков в Украине. Однако, многие пенсионеры не знают, что для них существуют значительные льготы, которые позволяют уменьшить или полностью отменить этот налог.

Верховная Рада суд земля налоги газ
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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