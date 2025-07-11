У Верховній Раді обговорюють законопроєкт, який може суттєво вдарити по газовидобувному бізнесу

Люди рахують на калькуляторі. Фото: Freepik

У Верховній Раді спалахнули суперечки довкола нового законопроєкту №13157, який передбачає підвищення податку на землю. Найбільше обурення він викликав серед газовидобувних компаній, які можуть втратити пільгову ставку — замість нинішніх 0,25% їм доведеться сплачувати повноцінні 3%, як і решті бізнесів.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на джерела у парламенті.

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Найбільш активний спротив законопроєкту чинять представники газового сектору або ті, хто з ними афілійований.

"Усі ці заяви про "вбивство бізнесу" лунають не просто так", — зазначив співрозмовник видання.

Окрім зміни ставок земельного податку, законопроєкт також торкається змін до Податкового кодексу України у частині екологічного податку та рентної плати, що стосується промислового забруднення.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, які пільги на земельний податок діють під час воєнного стану.

Земельний податок є обов'язковим платежем для всіх власників ділянок в Україні. Однак, багато пенсіонерів не знають, що для них існують значні пільги, які дозволяють зменшити або повністю скасувати цей податок.