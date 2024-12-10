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Ядерное оружие или НАТО — украинцы назвали гарантии безопасности

10 декабря 2024 13:08
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Украинцы назвали эффективные варианты гарантий безопасности — опрос
Украинцы на улице. Фото: УНИАН
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Лучшими гарантиями безопасности украинцы считают разработку собственного ядерного оружия и постепенное вступление в НАТО . В то же время большинство граждан разочарованы действиями западных партнеров.

Об этом говорится в результатах опроса, проведенного компанией Info Sapiens по заказу Центра "Новая Европа ".

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По данным опроса, в целом украинцы выражают разочарование действиями западных партнеров. Большинство респондентов считают, что поддержка Украины с их стороны недостаточна, а доверие к западным лидерам уменьшается. Также наблюдается падение веры в эффективность международного давления на Украину для борьбы с коррупцией.

Несмотря на это, оптимизм относительно курса на Запад остается высоким. Значительная часть украинцев поддерживает вступление в НАТО, даже предусматривающее приглашение для Украины в ее международно признанных границах и применение статьи 5 Вашингтонского договора на всей территории, кроме временно оккупированных.

Большинство респондентов не видят смысла в переговорах с Москвой. Они считают, что Россия после непродолжительной паузы возобновит агрессию. В то же время возможность переговоров допускается только при условии вывода российских войск или предоставления Украине надежных гарантий безопасности от западных партнеров.

Украинцы демонстрируют готовность к определенным компромиссам, однако не готовы уступать в вопросах статуса русского языка или сокращения численности ВСУ.

Самые распространенные варианты обеспечения безопасности

По данным опроса, 31,3% респондентов считают лучшим вариантом гарантии безопасности — разработку Украиной собственного ядерного оружия. В то же время 29,3% поддерживают постепенное вступление в НАТО.

Респонденты в меньшей степени поддерживают и другие варианты защиты:

  • Оборонный союз с США — 11,2%.
  • Миротворческие миссии ООН — 8,9%.
  • Присутствие войск европейских стран в Украине — 6,4%.
украинцы назвали лучшие гарантии безопасности
Лучшие гарантии безопасности Украины по мнению граждан. Фото: Центр "Новая Европа".

"Почти одинаковый показатель по разработке украинского ядерного оружия и членства в НАТО может демонстрировать борьбу двух главных подходов между суверенизированным подходом по усилению безопасности и верой в коллективную оборону", — говорится в сообщении.

Заметим, что опрос проводился с 15 по 27 ноября 2024 года среди 1000 респондентов на подконтрольных Украине территориях. Данные не охватывают временно оккупированные территории и регионы, где отсутствует мобильная связь. Теоретическая погрешность выборки не превышает 3,1% с вероятностью 0,95%.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность вступления в НАТО. По его словам, без этого "пауза" в российско-украинской войне не предоставит никаких гарантий безопасности.

Ранее Зеленский заявлял, что Украина должна сделать все для того, чтобы война закончилась в 2025 году. Сделать это должны дипломатическим путем.

Мы также писали о том, что журналисты Новини.LIVE расспросили одесситов, как, по их мнению, должна закончиться война и что будет с Украиной после нее.

США НАТО Украина ядерное оружие опрос война в Украине

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