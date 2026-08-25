Я не буду препятствовать следствию: Мудрая выступила в ВАКС

Ирина Мудрая и адвокат Павел Гончаренко. Фото: Новини.LIVE

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В ходе очередного заседания в Высшем антикоррупционном суде по делу Ирины Мудрой она заявила, что не намерена препятствовать следствию. Обвиняемая подчеркнула готовность содействовать установлению обстоятельств дела. Мудрая также рассказала о своей профессиональной деятельности и отметила, что на протяжении многих лет использовала юридические инструменты в противодействии России.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Диана Шлыкова.

Мудрая заявила о готовности содействовать следствию

"С 2015 года вся моя профессиональная деятельность заключалась в том, что я непрерывно боролась с Россией с помощью юридических инструментов. И всё это затем применяла в Минюсте и Офисе президента", — заявила Мудрая.

Ирина Мудрая. Фото: Новини.LIVE

Отдельно она опровергла, что получала деньги от Максима Микитася. По словам Мудрой, средств от него она не получала ни наличными, ни на банковскую карту.

Судебное заседание по делу Ирины Мудрой. Фото: Новини.LIVE

В то же время адвокат Павел Гончаренко во время заседания проанализировал фрагменты НСРД, которые ранее приводила сторона обвинения. В частности, он зачитал запись разговора, в котором Микитась говорит о собственном интересе.

"У меня, честно говоря, тоже есть свой интерес. Ты же знаешь. Для тебя и для меня. У меня чисто корыстный интерес", — сказал Микитась в записи.

Судебное заседание по делу Ирины Мудрой. Фото: Новини.LIVE

Защита считает, что эти слова могут свидетельствовать о личной заинтересованности Микитася и его готовности самостоятельно совершить определенные действия. В то же время адвокат подчеркнул, что его слова о совместном интересе сами по себе не подтверждают наличие такого интереса со стороны Мудрой. По данным защиты, из 744 зафиксированных реплик в материалах НСРД 390 принадлежат Микитасю, а 98 — Мудрой.

Как сообщали Новини.LIVE, 19 августа в рамках спецоперации "Форест Гамп" НАБУ и САП провели обыски в квартирах Ирины Мудрой, заместительницы руководителя Офиса Президента.

Как сообщали Новини.LIVE, 20 августа Высший антикоррупционный суд приступил к рассмотрению вопроса об избрании меры пресечения в отношении бывшего народного депутата Максима Микитася по делу "Форест Гамп". По версии следствия, его подозревают в создании и участии в преступной организации, связанной с отмыванием значительных сумм незаконно полученных средств. Прокурор САП просит суд избрать для Микитася строгую меру пресечения.