ГУР на Запорожском направлении ликвидировали россиян и вывели из плена украинских бойцов

Солдат РФ, которого впоследствии ликвидировали ГУР и освободили украинцев из плена. Фото: скриншот

На Запорожском направлении спецназовцы ГУР отбили собратьев из плена российских оккупантов. Это все произошло прямо на поле боя.

Об этом сообщает ГУР МО Украины в Telegram-канале.

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В частности, трое солдат подразделения "Артан Х", которое входит в спецподразделение ГУР МО Украины "Артан", отправились на задание. Перед ними стояла задача осуществить диверсионно разведывательный рейд к позициям 247-го десантно-штурмового полка войск РФ.

Когда воины дошли до вражеских позиций, они столкнулись с группой противника и вступили в ближний бой — трое украинских штурмовиков против трех российских десантников.

Во время боя враг применили неизвестное химическое вещество, в связи с чем украинские бойцы отравились вместе, потеряли боеспособность и попали в плен РФ. После этого, с открытой местности, где был бой, россияне начали отходить к оккупированному ими населенному пункту. Движение врага фиксировали аэроразведчики подразделений активных действий украинского ГУРа.

"В момент, когда российские десантники с нашими пленными добрались до первого укрытия, врага прицельно атаковали FPV-дронами мастера из "Артана" и смежных подразделений, чтобы отбить наших ребят — Кеца, Анубиса и Ключика", — рассказал командир подразделения "Артан Х" с позывным Фаворит.

Далее, когда был ликвидирован первый оккупант и россияне были растеряны, один из пленных бойцов ГУР с позывным воспользовался ситуацией и убежал в укрытие.

"Я дождался удачного момента и выскользнул, нашел укрытие в одном из разрушенных зданий и стал ждать, чем все закончится. Очень пекло в груди от газа, которым нас травили россияне. Когда налетели наши FPV — это было невероятное ощущение. Очень благодарен собратьям, что не оставили на произвол судьбы и фактически вырвали из плена", — рассказал боец.

В этот момент операторы ударных дронов уничтожили второго оккупанта. Третий спрятался под грузовиком, но дроны достали его там.

После ликвидации всех трех оккупантов, к двум бойцам "Артана Х" отлетел разведывательный дрон с инструкциями от командира для вывода воинов из оккупации. Третий штурмовик добрался до позиций подразделения через несколько часов и сделал это самостоятельно, дождавшись, пока стемнеет.

"Фактически вырвали наших из лап врага прямо на поле боя. Сейчас все в приподнятом настроении. Такие эпические истории поднимают боевой дух. То, что сделали операторы дронов "Артана" и смежных подразделений Сил безопасности и обороны Украины, — высочайший уровень мастерства, просто ювелирная работа. За своих бьемся до конца. Оккупантов — уничтожаем", — сказал Фаворит.

В ГУР добавили, что бойцы "Артана Х" вернулись с трофейным оружием и важными данными. Сейчас все они приводит лечение от ожогов, которые россияне нанесли химикатами.

Напомним, на днях мы писали, что украинские пограничники сорвали штурм РФ на Волчанском направлении. Более того, они взяли в плен оккупанта.

Также мы сообщали, что во вторник, 6 мая, Украина и Россия провели обмен военнопленными. Домой удалось вернуть 205 защитников.