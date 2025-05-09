ГУР на Запорізькому напрямку ліквідували росіян та вивели з полону українських бійців

Солдат РФ, якого згодом ліквідували ГУР та звільнили українців з полону. Фото: скриншот

На Запорізькому напрямку спецпризначенці ГУР відбили побратимів із полону російських окупантів. Це все відбулося прямо на полі бою.

Про це повідомляє ГУР МО України у Telegram-каналі.

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Зокрема, троє солдатів підрозділу "Артан Х", який входить до спецпідрозділу ГУР МО України "Артан", вирушили на завдання. Перед ними стояла задача здійснити диверсійно розвідувальний рейд до позицій 247-го десантно-штурмового полку військ РФ.

Коли воїни дійшли до ворожих позицій, вони зіткнулися з групою противника та вступили у ближній бій — троє українських штурмовиків проти трьох російських десантників.

Під час бою ворог застосували невідому хімічну речовину, у зв'язку з чим українці бійці отруїлися разом, втратили боєздатність і потрапили до полону РФ. Після цього, з відкритої місцевості, де був бій, росіяни почали відходити до окупованого ними населеного пункту. Рух ворога фіксували аеророзвідники підрозділів активних дій українського ГУРу.

"У момент, коли російські десантники з нашими полоненими дісталися першого укриття, ворога прицільно атакували FPV-дронами майстри з "Артану" та суміжних підрозділів, щоб відбити наших хлопців ― Кеца, Анубіса та Ключика", ― розповів командир підрозділу "Артан Х" з позивним Фаворит.

Далі, коли було ліквідовано першого окупанта і росіяни були розгублені, один із полонених бійців ГУР із позивним скористався ситуацією та втік до укриття.

"Я дочекався вдалого моменту і вислизнув, знайшов укриття в одній із зруйнованих будівель і став чекати, чим все закінчиться. Дуже пекло в грудях від газу, яким нас труїли росіяни. Коли налетіли наші FPV ― це було неймовірне відчуття. Дуже вдячний побратимам, що не залишили напризволяще і фактично вирвали з полону", ― розповів боєць.

В цей момент оператори ударних дронів знищили другого окупанта. Третій сховався під вантажівкою, але дронів дістали його в там.

Після ліквідації усіх трьох окупантів, до двох бійців "Артану Х" відлетів розвідувальний дрон з інструкціями від командира для виведення воїнів з окупації. Третій штурмовик дістався до позицій підрозділу через кілька годин і зробив це самостійно, дочекавшись, поки стемніє.

"Фактично вирвали наших з лап ворога прямо на полі бою. Зараз усі в піднесеному настрої. Такі епічні історії піднімають бойовий дух. Те, що зробили оператори дронів "Артану" та суміжних підрозділів Сил безпеки та оборони України, ― найвищий рівень майстерності, просто ювелірна робота. За своїх б’ємося до кінця. Окупантів ― знищуємо", ― сказав Фаворит.

У ГУР додали, що бійці "Артану Х" повернулися із трофейною зброєю та важливими даними. Наразі усі вони призводить лікування від опіків, які росіяни завдали хімікатами.

Нагадаємо, днями ми писали, що українські прикордонники зірвали штурм РФ на Вовчанському напрямку. Ба більше, вони взяли у полон окупанта.

Також ми повідомляли, що у вівторок, 6 травня, Україна та Росія провели обмін військовополоненими. Додому вдалося повернути 205 захисників.