ГУР уничтожило тепловоз транспортировавший технику оккупантов

Пожар на тепловозе. Фото иллюстративное: росСМИ

Главное управление разведки Украины успешно уничтожило два тепловоза в России. Ими россияне перевозили военную технику на временно оккупированные территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на анонимный источник в ГУР.

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В ночь на 6 марта Главное управление разведки Украины провело специальную операцию в Воронеже, в результате которой был выведен из строя тепловоз, что использовался для перевозки военной техники и вооружения с российских оборонных предприятий на временно оккупированные территории Украины.

Кроме того, еще одна аналогичная диверсия была осуществлена в ночь на 19 февраля. По имеющейся информации, в депо Орехово-Зуевского городского округа Московской области агенты ГУР совершили диверсию и подожгли тепловоз. Официальные детали операции пока не разглашаются, однако имеющиеся видеоматериалы свидетельствуют об успешной атаке украинских агентов на железнодорожную логистику РФ.

Напомним, недавно бойцы ГУР успешно уничтожили пункт управления оккупантов в Херсонской области.

Также в разведке сообщили об интересных находках в российских снарядах для систем залпового огня.