ГУР знищило тепловоз що транспортував техніку окупантів

Пожежа на тепловозі. Фото ілюстративне: росЗМІ

Головне управління розвідки України успішно знищило два тепловози в Росії. Ними росіяни перевозили військову техніку на тимчасово окуповані території України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на анонімне джерело в ГУР.

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У ніч проти 6 березня Головне управління розвідки України провело спеціальну операцію у Воронежі, внаслідок якої був виведений з ладу тепловоз, що використовувався для перевезення військової техніки та озброєння з російських оборонних підприємств на тимчасово окуповані території України.

Крім того, ще одна аналогічна диверсія була здійснена в ніч проти 19 лютого. За наявною інформацією, у депо Орєхово-Зуєвського міського округу Московської області агенти ГУР здійснили диверсію і підпалили тепловоз. Офіційні деталі операції поки що не розголошуються, однак наявні відеоматеріали свідчать про успішну атаку українських агентів на залізничну логістику РФ.

Нагадаємо, нещодавно бійці ГУР успішно знищили пункт управління окупантів у Херсонській області.

Також у розвідці повідомили про цікаві знахідки в російських снарядах для систем залпового вогню.