ГУР провело дискуссию об образе украинского Героя в XXI веке

Дискуссия "Герои XXI века: кто они?". Фото: ГУР

Главное управление разведки Минобороны провело дискуссию "Герои XXI века: кто они?". На мероприятии обсудили, как следует формировать образ современного украинского Героя, какой должна быть правильная подача информации о защитниках и как эффективно доносить миру рассказы об их смелой борьбе за свободу в войне с Россией.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО в Facebook в субботу, 24 мая.

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Дискуссия "Герои XXI века: кто они?"

В ГУР рассказали, что в дискуссии приняли участие:

генерал-майор ВСУ, Герой Украины Игорь Гордейчук;

кинорежиссер, актер, военнослужащий, директор "Крымского дома", ведущий ток-шоу "Храбрые сердца", режиссер фильма "Киборги" Ахтем Сеитаблаев;

военнослужащий, прозаик, эссеист, поэт, художник, историк, военный эксперт Анатолий Днестровский;

шеф-редактор медиаресурса "Детектор медиа", медиаэксперт Наталья Лигачева-Чернолуцкая;

генеральный директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, историк Юрий Савчук.

Дискуссия "Герои XXI века: кто они?". Фото: ГУР

Модератором дискуссии выступила Ольга Мосендз — автор проекта "Выдающиеся разведчики" и военнослужащая ГУР.

Ольга Мосендз. Фото: ГУР

А Герой Украины, офицер-разведчик Игорь Гордейчук отметил, что истории воинов должны стать образцом в процессе воспитания нового поколения граждан.

Дискуссия "Герои XXI века: кто они?". Фото: ГУР

"Моя война началась еще на Майдане. Потом — Иловайск, чрезвычайное преимущество врага, но мы выстояли, потому что имели главное — идею и веру. Каждый, кто защищает Украину, и каждый, кто погиб, — Герой. Нам, живым, выпала миссия продолжать борьбу и воспитывать новое поколение. Мы должны вместе держать эту линию памяти и достоинства. Спасибо ГУР за вашу работу и за то, что не позволяете нам молчать", — сказал он.

Пост ГУР. Фото: скриншот

Пост ГУР. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве 22 мая ГУР представило фотовыставку ко Дню Героев.

А один из бойцов ГУР рассказал о случае, когда, не имея возможности видеть, эвакуировал своих собратьев с передовой.