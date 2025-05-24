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ГУР провело дискуссию "Герои XXI века" — кто принял участие

24 мая 2025 13:51
Аркадий Пастула - Редактор
ГУР провело дискуссию об образе украинского Героя в XXI веке
Дискуссия "Герои XXI века: кто они?". Фото: ГУР
Аркадий Пастула - Редактор

Главное управление разведки Минобороны провело дискуссию "Герои XXI века: кто они?". На мероприятии обсудили, как следует формировать образ современного украинского Героя, какой должна быть правильная подача информации о защитниках и как эффективно доносить миру рассказы об их смелой борьбе за свободу в войне с Россией.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО в Facebook в субботу, 24 мая.

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Дискуссия "Герои XXI века: кто они?"

В ГУР рассказали, что в дискуссии приняли участие:

  • генерал-майор ВСУ, Герой Украины Игорь Гордейчук;
  • кинорежиссер, актер, военнослужащий, директор "Крымского дома", ведущий ток-шоу "Храбрые сердца", режиссер фильма "Киборги" Ахтем Сеитаблаев;
  • военнослужащий, прозаик, эссеист, поэт, художник, историк, военный эксперт Анатолий Днестровский;
  • шеф-редактор медиаресурса "Детектор медиа", медиаэксперт Наталья Лигачева-Чернолуцкая;
  • генеральный директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, историк Юрий Савчук.
Дискусія "Герої XXI століття: хто вони?"
Дискуссия "Герои XXI века: кто они?". Фото: ГУР

Модератором дискуссии выступила Ольга Мосендз — автор проекта "Выдающиеся разведчики" и военнослужащая ГУР.

Дискусія від ГУР "Герої XXI століття: хто вони?"
Ольга Мосендз. Фото: ГУР

А Герой Украины, офицер-разведчик Игорь Гордейчук отметил, что истории воинов должны стать образцом в процессе воспитания нового поколения граждан.

ГУР провело дискусію "Герої XXI століття: хто вони?"
Дискуссия "Герои XXI века: кто они?". Фото: ГУР

"Моя война началась еще на Майдане. Потом — Иловайск, чрезвычайное преимущество врага, но мы выстояли, потому что имели главное — идею и веру. Каждый, кто защищает Украину, и каждый, кто погиб, — Герой. Нам, живым, выпала миссия продолжать борьбу и воспитывать новое поколение. Мы должны вместе держать эту линию памяти и достоинства. Спасибо ГУР за вашу работу и за то, что не позволяете нам молчать", — сказал он.

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Пост ГУР. Фото: скриншот
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Пост ГУР. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве 22 мая ГУР представило фотовыставку ко Дню Героев.

А один из бойцов ГУР рассказал о случае, когда, не имея возможности видеть, эвакуировал своих собратьев с передовой.

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