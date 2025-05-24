ГУР провело дискусію про образ українського Героя у XXI столітті

Дискусія "Герої XXI століття: хто вони?". Фото: ГУР

Головне управління розвідки Міноборони провело дискусію "Герої XXI століття: хто вони?". На заході обговорили, як варто формувати образ сучасного українського Героя, якою має бути правильна подача інформації про захисників та як ефективно доносити світу розповіді про їхню сміливу боротьбу за свободу у війні з Росією.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО у Facebook у суботу, 24 травня.

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Дискусія "Герої XXI століття: хто вони?"

У ГУР розповіли, що в дискусії взяли участь:

генерал-майор ЗСУ, Герой України — Ігор Гордійчук;

кінорежисер, актор, військовослужбовець, директор "Кримського дому", ведучий ток-шоу "Хоробрі серця", режисер фільму "Кіборги" — Ахтем Сеітаблаєв;

військовослужбовець, прозаїк, есеїст, поет, художник, історик, військовий експерт — Анатолій Дністровий;

шеф-редакторка медіаресурсу "Детектор медіа", медіаекспертка — Наталія Лигачова-Чернолуцька;

генеральний директор Національного музею історії України у Другій світовій війні, історик — Юрій Савчук.

Дискусія "Герої XXI століття: хто вони?". Фото: ГУР

Модераторкою дискусії виступила Ольга Мосьондз — авторка проєкту "Видатні розвідники" та військовослужбовиця ГУР.

Ольга Мосьондз. Фото: ГУР

А Герой України, офіцер-розвідник Ігор Гордійчук зазначив, що історії воїнів повинні стати взірцем у процесі виховання нового покоління громадян.

Дискусія "Герої XXI століття: хто вони?". Фото: ГУР

"Моя війна почалась ще на Майдані. Потім — Іловайськ, надзвичайна перевага ворога, але ми вистояли, бо мали головне — ідею й віру. Кожен, хто боронить Україну, і кожен, хто загинув — Герой. Нам, живим, випала місія продовжувати боротьбу й виховувати нове покоління. Ми маємо разом тримати цю лінію памʼяті й гідності. Дякую ГУР за вашу працю та за те, що не дозволяєте нам мовчати", ― сказав він.

Допис ГУР. Фото: скриншот

Допис ГУР. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві 22 травня ГУР презентувало фотовиставку до Дня Героїв.

А один із бійців ГУР розповів про випадок, коли, не маючи змоги бачити, евакуював своїх побратимів з передової.