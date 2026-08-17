ГУР раскрыло данные о россиянах, милитаризирующих детей на ВОТ

Дети на временно оккупированных территориях. Фото: ГУР

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Главное управление разведки Минобороны опубликовало данные о десяти физических и двух юридических лицах, причастных к милитаризации и индоктринации украинских детей на временно оккупированных территориях. Речь идет о разделе "Похитители детей" портала War&Sanctions.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР, передает Новини.LIVE.

Милитаризация детей на ВОТ

Во время соревнований "Зарница 2.0", прошедших в мае 2026 года на временно оккупированных территориях Украины, российское движение "Движение первых" проводило для детей военные тренировки. Несовершеннолетних учили обращаться с оружием и взрывчаткой, управлять беспилотниками и вовлекали в милитаристскую пропаганду.

Россияне ставят своей целью уничтожить у детей украинскую идентичность и подготовить их к участию в преступной войне против собственной страны.

Среди лиц, чьи данные были обнародованы на портале War&Sanctions:

председатель правления "Движения первых" Артур Орлов ;

; региональные "руководители" "Движения первых" на временно оккупированных территориях Алексей Лаврентьев, Марина Цветинская, Руял Алиев, Екатерина Козырь и Виктория Костромина . В частности, во время соревнований на ВОТ Запорожской области Костромина заявила, что приобретенные детьми военные навыки станут для них "надежным фундаментом в жизни";

. В частности, во время соревнований на ВОТ Запорожской области Костромина заявила, что приобретенные детьми военные навыки станут для них "надежным фундаментом в жизни"; так называемая заместительница министра образования, науки и молодежи российской оккупационной администрации во временно оккупированном Крыму Светлана Беспалова . С апреля 2022 года она участвует в реализации образовательной и молодёжной политики России на временно оккупированном полуострове. В частности, способствует переходу местных учебных заведений на российские образовательные стандарты и распространению среди молодежи российских воспитательных и пропагандистских подходов;

. С апреля 2022 года она участвует в реализации образовательной и молодёжной политики России на временно оккупированном полуострове. В частности, способствует переходу местных учебных заведений на российские образовательные стандарты и распространению среди молодежи российских воспитательных и пропагандистских подходов; начальник штаба регионального отделения российской "Юнармии" на временно оккупированной территории Херсонской области Никита Поляков, который организует пропагандистские мероприятия для детей с привлечением участников преступной войны РФ против Украины и представителей силовых структур страны-террористки.

Физические лица на портале War&Sanctions. Фото: скриншот

"Государство-агрессор Россия осуществляет на ВОТ Украины насильственную идеологическую "перепрошивку" украинских детей и формирует будущее пополнение армии ради реализации агрессивной неоимперской политики", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE, Москва завершила унификацию пропагандистского образования для детей на временно оккупированных территориях Украины, введя единый федеральный учебник по истории "Новороссии". С 1 сентября школьники 5–7 классов в Мелитополе и других оккупированных населенных пунктах будут учиться по антиукраинским материалам.

Ранее представительница Уполномоченного Верховной Рады по правам граждан, пострадавших в результате вооруженной агрессии против Украины, Ольга Алтунина сообщила, что до конца этого года РФ планирует мобилизовать 11,6 тысячи мужчин, проживающих на временно оккупированных территориях.