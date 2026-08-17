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Главная Новости дня ГУР раскрыло данные о россиянах, милитаризирующих детей на ВОТ

ГУР раскрыло данные о россиянах, милитаризирующих детей на ВОТ

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Дата публикации 17 августа 2026 13:29
ГУР обнародовало имена лиц, причастных к милитаризации детей на ВОТ
Дети на временно оккупированных территориях. Фото: ГУР

Главное управление разведки Минобороны опубликовало данные о десяти физических и двух юридических лицах, причастных к милитаризации и индоктринации украинских детей на временно оккупированных территориях. Речь идет о разделе "Похитители детей" портала War&Sanctions.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР, передает Новини.LIVE.

Милитаризация детей на ВОТ

Во время соревнований "Зарница 2.0", прошедших в мае 2026 года на временно оккупированных территориях Украины, российское движение "Движение первых" проводило для детей военные тренировки. Несовершеннолетних учили обращаться с оружием и взрывчаткой, управлять беспилотниками и вовлекали в милитаристскую пропаганду.

Россияне ставят своей целью уничтожить у детей украинскую идентичность и подготовить их к участию в преступной войне против собственной страны.

Среди лиц, чьи данные были обнародованы на портале War&Sanctions:

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  • председатель правления "Движения первых" Артур Орлов;
  • региональные "руководители" "Движения первых" на временно оккупированных территориях Алексей Лаврентьев, Марина Цветинская, Руял Алиев, Екатерина Козырь и Виктория Костромина. В частности, во время соревнований на ВОТ Запорожской области Костромина заявила, что приобретенные детьми военные навыки станут для них "надежным фундаментом в жизни";
  • так называемая заместительница министра образования, науки и молодежи российской оккупационной администрации во временно оккупированном Крыму Светлана Беспалова. С апреля 2022 года она участвует в реализации образовательной и молодёжной политики России на временно оккупированном полуострове. В частности, способствует переходу местных учебных заведений на российские образовательные стандарты и распространению среди молодежи российских воспитательных и пропагандистских подходов;
  • начальник штаба регионального отделения российской "Юнармии" на временно оккупированной территории Херсонской области Никита Поляков, который организует пропагандистские мероприятия для детей с привлечением участников преступной войны РФ против Украины и представителей силовых структур страны-террористки.
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Физические лица на портале War&Sanctions. Фото: скриншот

"Государство-агрессор Россия осуществляет на ВОТ Украины насильственную идеологическую "перепрошивку" украинских детей и формирует будущее пополнение армии ради реализации агрессивной неоимперской политики", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE, Москва завершила унификацию пропагандистского образования для детей на временно оккупированных территориях Украины, введя единый федеральный учебник по истории "Новороссии". С 1 сентября школьники 5–7 классов в Мелитополе и других оккупированных населенных пунктах будут учиться по антиукраинским материалам.

Ранее представительница Уполномоченного Верховной Рады по правам граждан, пострадавших в результате вооруженной агрессии против Украины, Ольга Алтунина сообщила, что до конца этого года РФ планирует мобилизовать 11,6 тысячи мужчин, проживающих на временно оккупированных территориях.

война дети Украина ГУР Россия ВОТ
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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