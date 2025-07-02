Морские дроны MAGURA установили 5 мировых боевых рекордов

Представители ГУР. Фото: Главное управление разведки

В Украине официально зафиксировали пять боевых рекордов, которых достигло Главное управление разведки благодаря использованию морских беспилотников MAGURA. Эти достижения уже признаны уникальными на глобальном уровне — представители Книги рекордов Украины вручили соответствующие сертификаты военной разведке.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУР.

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Церемония состоялась в Музее военной разведки Украины, где недавно открыли экспозицию, посвященную именно семейству морских дронов MAGURA.

Сертификаты вручили начальнику ГУР генерал-лейтенанту Кириллу Буданову, руководителю департамента беспилотных систем, а также бойцам спецподразделения "Group 13", которые осуществляют морские спецоперации.

Пресс-конференция. Фото: ГУР

Какие рекорды установили морские дроны MAGURA

Среди рекордов, которые стали мировым прецедентом:

впервые морскими дронами уничтожены боевые корабли;

впервые беспилотник с моря сумел сбить боевой самолет;

впервые морской дрон уничтожил воздушную цель;

рекордное количество пораженных единиц флота — 15 кораблей и катеров черноморского флота противника в течение 2023-2024 годов;

наибольшее количество уничтоженных морских целей в истории морских беспилотников.

Сертификаты о рекорде. Фото: ГУР

Как отметил представитель Книги рекордов Украины Андрей Масюк, эти достижения являются исключительными не только для Украины, но и для всего мира.

"Мы наблюдали за разработкой и боевым применением MAGURA и можем с полной уверенностью заявить: эти достижения являются уникальными в мировом масштабе. Они свидетельствуют о том, что Украина даже в самых сложных условиях способна создавать инновации, которые меняют ход войны и являются образцом для подражания", — сказал Андрей Масюк.

Генерал-лейтенант Кирилл Буданов поблагодарил специалистов и воинов за высокие результаты.

"Каждый потопленный корабль, каждый сбитый самолет или вертолет — это уменьшение возможностей врага. Это реальные шаги к нашей победе. Хочу поблагодарить Group 13 за их работу. Их преданность и профессионализм позволяют нам достигать таких результатов", — сказал руководитель ГУР.

Командир Group 13 с позывным "Тринадцатый" поблагодарил разработчиков и своих побратимов, отметив уникальность работы украинских инженеров и воинов.

Представители ГУР. Фото: ГУР

В церемонии принял участие и эксперт по вопросам безопасности Михаил Гончар. Он отметил, что MAGURA уже доказали свою боевую эффективность не только в море, но и в воздухе, и выразил надежду, что следующей целью станут подводные лодки.

Андрей Юсов, представитель ГУР, подчеркнул глобальное значение этих достижений.

"Установленные рекорды — свидетельство того, как Украина меняет военную историю мира, доказывая, что инновации и отвага сильнее любого количества врага. Мы гордимся каждым, кто присоединился к созданию и применению морских дронов MAGURA. Ваша работа — это пример для всего мира, как асимметричные ответы могут быть эффективными и разрушительными для агрессора", — заявил Андрей Юсов.

Напомним, вчера, 1 июля, стало известно, что беспилотники ГУР ударили по военным объектам российской армии в Брянске.

Также в ГУР нашли российских военных, которые были причастны к удару по Сумах 3 июня.