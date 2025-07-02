Морські дрони MAGURA встановили 5 світових бойових рекордів

ГУР і MAGURA встановили п’ять бойових рекордів уперше у світі
В Україні офіційно зафіксували п’ять бойових рекордів, яких досягло Головне управління розвідки завдяки використанню морських безпілотників MAGURA. Ці досягнення вже визнано унікальними на глобальному рівні — представники Книги рекордів України вручили відповідні сертифікати військовій розвідці.
Про це повідомили у пресслужбі ГУР.
ГУР вручили сертифікати про рекорди
Церемонія відбулася у Музеї воєнної розвідки України, де нещодавно відкрили експозицію, присвячену саме сімейству морських дронів MAGURA.
Сертифікати вручили начальнику ГУР генерал-лейтенанту Кирилу Буданову, очільнику департаменту безпілотних систем, а також бійцям спецпідрозділу "Group 13", які здійснюють морські спецоперації.
Які рекорди встановили морські дрони MAGURA
Серед рекордів, які стали світовим прецедентом:
- вперше морськими дронами знищено бойові кораблі;
- вперше безпілотник з моря зумів збити бойовий літак;
- вперше морський дрон знищив повітряну ціль;
- рекордна кількість вражених одиниць флоту — 15 кораблів і катерів чорноморського флоту противника упродовж 2023–2024 років;
- найбільша кількість знищених морських цілей в історії морських безпілотників.
Як зазначив представник Книги рекордів України Андрій Масюк, ці здобутки є винятковими не лише для України, а й для всього світу.
"Ми спостерігали за розробкою та бойовим застосуванням MAGURA і можемо з повною впевненістю заявити: ці досягнення є унікальними у світовому масштабі. Вони свідчать про те, що Україна навіть у найскладніших умовах здатна створювати інновації, які змінюють хід війни та є зразком для наслідування", — сказав Андрій Масюк.
Генерал-лейтенант Кирило Буданов подякував фахівцям і воїнам за високі результати.
"Кожен потоплений корабель, кожен збитий літак чи гелікоптер — це зменшення спроможностей ворога. Це реальні кроки до нашої перемоги. Хочу подякувати Group 13 за їхню роботу. Їхня відданість і професіоналізм дають нам змогу досягати таких результатів", — сказав керівник ГУР.
Командир Group 13 із позивним "Тринадцятий" подякував розробникам і своїм побратимам, наголосивши на унікальності роботи українських інженерів і воїнів.
У церемонії взяв участь і експерт з питань безпеки Михайло Гончар. Він відзначив, що MAGURA вже довели свою бойову ефективність не лише в морі, а й у повітрі, і висловив сподівання, що наступною ціллю стануть підводні човни.
Андрій Юсов, представник ГУР, підкреслив глобальне значення цих досягнень.
"Встановлені рекорди — свідчення того, як Україна змінює військову історію світу, доводячи, що інновації та відвага є сильнішими за будь-яку кількість ворога. Ми пишаємося кожним, хто долучився до створення та застосування морських дронів MAGURA. Ваша робота — це приклад для всього світу, як асиметричні відповіді можуть бути ефективними та руйнівними для агресора", — заявив Андрій Юсов.
Нагадаємо, вчора, 1 липня, стало відомо, що безпілотники ГУР вдарили по військових об'єктах російської армії в Брянську.
Також в ГУР знайшли російських військових, які були причетні до удару по Сумах 3 червня.
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