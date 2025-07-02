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Головна Новини дня ГУР і MAGURA встановили п’ять бойових рекордів уперше у світі

ГУР і MAGURA встановили п’ять бойових рекордів уперше у світі

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 08:35
Морські дрони MAGURA встановили 5 світових бойових рекордів
Представники ГУР. Фото: Головне управління розвідки

В Україні офіційно зафіксували п’ять бойових рекордів, яких досягло Головне управління розвідки завдяки використанню морських безпілотників MAGURA. Ці досягнення вже визнано унікальними на глобальному рівні — представники Книги рекордів України вручили відповідні сертифікати військовій розвідці.

Про це повідомили у пресслужбі ГУР

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ГУР вручили сертифікати про рекорди 

Церемонія відбулася у Музеї воєнної розвідки України, де нещодавно відкрили експозицію, присвячену саме сімейству морських дронів MAGURA.

Сертифікати вручили начальнику ГУР генерал-лейтенанту Кирилу Буданову, очільнику департаменту безпілотних систем, а також бійцям спецпідрозділу "Group 13", які здійснюють морські спецоперації.

Дрони Магура
Пресконференція. Фото: ГУР

Які рекорди встановили морські дрони MAGURA

Серед рекордів, які стали світовим прецедентом:

  • вперше морськими дронами знищено бойові кораблі;
  • вперше безпілотник з моря зумів збити бойовий літак;
  • вперше морський дрон знищив повітряну ціль;
  • рекордна кількість вражених одиниць флоту — 15 кораблів і катерів чорноморського флоту противника упродовж 2023–2024 років;
  • найбільша кількість знищених морських цілей в історії морських безпілотників.
Дрон Магура ГУР
Сертифікати про рекорд. Фото: ГУР

Як зазначив представник Книги рекордів України Андрій Масюк, ці здобутки є винятковими не лише для України, а й для всього світу. 

"Ми спостерігали за розробкою та бойовим застосуванням MAGURA і можемо з повною впевненістю заявити: ці досягнення є унікальними у світовому масштабі. Вони свідчать про те, що Україна навіть у найскладніших умовах здатна створювати інновації, які змінюють хід війни та є зразком для наслідування", — сказав Андрій Масюк.

Генерал-лейтенант Кирило Буданов подякував фахівцям і воїнам за високі результати.

"Кожен потоплений корабель, кожен збитий літак чи гелікоптер — це зменшення спроможностей ворога. Це реальні кроки до нашої перемоги. Хочу подякувати Group 13 за їхню роботу. Їхня відданість і професіоналізм дають нам змогу досягати таких результатів", — сказав керівник ГУР.

Командир Group 13 із позивним "Тринадцятий" подякував розробникам і своїм побратимам, наголосивши на унікальності роботи українських інженерів і воїнів. 

Представники ГУР
Представники ГУР. Фото: ГУР

У церемонії взяв участь і експерт з питань безпеки Михайло Гончар. Він відзначив, що MAGURA вже довели свою бойову ефективність не лише в морі, а й у повітрі, і висловив сподівання, що наступною ціллю стануть підводні човни.

Андрій Юсов, представник ГУР, підкреслив глобальне значення цих досягнень.

"Встановлені рекорди — свідчення того, як Україна змінює військову історію світу, доводячи, що інновації та відвага є сильнішими за будь-яку кількість ворога. Ми пишаємося кожним, хто долучився до створення та застосування морських дронів MAGURA. Ваша робота — це приклад для всього світу, як асиметричні відповіді можуть бути ефективними та руйнівними для агресора", — заявив Андрій Юсов.

Нагадаємо, вчора, 1 липня, стало відомо, що безпілотники ГУР вдарили по військових об'єктах російської армії в Брянську. 

Також в ГУР знайшли російських військових, які були причетні до удару по Сумах 3 червня.

рекорд військова техніка дрони ГУР морські дрони
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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