Грузинский НПЗ отказывается от российской нефти

НПЗ "Кулеви" в Грузии. Фото: Wikipedia

Максим Яворницкий Редактор, спортивная редакция

Компания Black Sea Petroleum LLC, владеющая Кулевским нефтеперерабатывающим заводом в Грузии, начала переработку нефти казахстанского происхождения и готовится принять первую партию сырья из Ливии. В компании сообщили, что переход на нефть нероссийского происхождения стартовал в июле 2026 года. Полностью новая схема поставок должна заработать в августе–сентябре.

Проект реализуется в рамках программы диверсификации источников сырья, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на заявление Black Sea Petroleum LLC.

"Кулеви" переходит на новые поставки

В компании сообщили, что в начале июля завод уже приступил к переработке казахстанской нефти, а оставшиеся законтрактованные объемы планируется использовать в течение августа. Black Sea Petroleum заключила контракт с международной трейдинговой компанией на поставку ливийской нефти. Первый танкер с этим сырьем ожидается в порту Кулеви во второй половине августа, а соглашение рассчитано до конца 2027 года с возможностью продления.

В компании отметили, что продолжают сотрудничество с Европейской комиссией в рамках программы отказа от российской нефти. В Брюсселе ранее заявляли, что переходный период был предусмотрен именно для того, чтобы предприятие смогло полностью перейти на альтернативные источники сырья. В Black Sea Petroleum подчеркнули, что реализация программы идет в соответствии с утвержденным графиком.

Также в компании сообщили, что план диверсификации поставок сырой нефти уже реализуется. Black Sea Petroleum намерен продолжить переход на нероссийское сырье, сотрудничество с Европейской комиссией и другими компетентными органами.

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