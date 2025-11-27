Видео
Громады расширяют поддержку ветеранов — детали от Министерства

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 21:11
Как работает поддержка для ветеранов в Украине - Минветеранов
Заместитель министра по делам ветеранов Юлия Кириллова. Фото: Facebook Юлии Кирилловой

В громадах по всей Украине уже работают более 2,2 тысячи специалистов по сопровождению ветеранов. Более 60% из них — это сами ветераны или члены их семей.

Об этом сообщила заместитель министра по делам ветеранов Юлия Кириллова во время II Международного форума "Роль женщин для достижения мира".

Читайте также:

Поддержка для ветеранов в Украине

По словам Кирилловой, государство существенно расширяет систему поддержки для ветеранов и их семей. В частности, на государственном уровне обеспечено стопроцентное возмещение стоимости обучения детей ветеранов в учреждениях высшего и предвысшего образования.

Также расширен пакет медицинских услуг у семейного врача для ветеранов. Запущены программы восстановления зрения, предоставление косметических операций для людей с ожогами, в частности удаление рубцов, а также программы протезирования и стоматологической помощи.

Отдельно Кириллова отметила увеличение финансирования психологической помощи. Если раньше консультация специалиста стоила около 250 гривен, то теперь средняя стоимость составляет от 800 до 1 200 гривен. Это, по ее словам, позволяет сделать психологические услуги более доступными и одновременно привлекательными для квалифицированных специалистов.

Напомним, что в Николаеве заработал новый Офис занятости и образования, созданный специально для поддержки ветеранов и ветеранок. Это пространство, где бывшие военные и члены их семей могут получить всестороннюю помощь — от профессионального обучения и переквалификации до индивидуальных консультаций и сопровождения специалистов.

А ранее мы сообщали, что в Киеве состоится группа поддержки для ветеранов.

работа Украина ветераны бизнес Минветеранов
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
