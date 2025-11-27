Відео
Головна Новини дня Громади розширюють підтримку ветеранів — деталі від Міністерства

Громади розширюють підтримку ветеранів — деталі від Міністерства

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 21:11
Як працює підтримка для ветеранів в Україні - Мінветеранів
Заступниця міністра у справах ветеранів Юлія Кіріллова. Фото: Facebook Юлії Кіріллової

У громадах по всій Україні вже працюють понад 2,2 тисячі фахівців із супроводу ветеранів. Більш як 60% з них — це самі ветерани або члени їхніх родин.

Про це повідомила заступниця міністра у справах ветеранів Юлія Кіріллова під час II Міжнародного форуму "Роль жінок задля досягнення миру".

Читайте також:

Підтримка для ветеранів в Україні

За словами Кіріллової, держава суттєво розширює систему підтримки для ветеранів та їхніх сімей. Зокрема, на державному рівні забезпечено стовідсоткове відшкодування вартості навчання дітей ветеранів у закладах вищої та передвищої освіти.

Також розширено пакет медичних послуг у сімейного лікаря для ветеранів. Запущено програми відновлення зору, надання косметичних операцій для людей із опіками, зокрема видалення рубців, а також програми протезування та стоматологічної допомоги.

Окремо Кіріллова наголосила на збільшенні фінансування психологічної допомоги. Якщо раніше консультація фахівця коштувала близько 250 гривень, то тепер середня вартість становить від 800 до 1 200 гривень. Це, за її словами, дозволяє зробити психологічні послуги більш доступними та водночас привабливими для кваліфікованих спеціалістів.

Нагадаємо, що у Миколаєві запрацював новий Офіс зайнятості та освіти, створений спеціально для підтримки ветеранів і ветеранок. Це простір, де колишні військові та члени їхніх родин можуть отримати всебічну допомогу — від професійного навчання та перекваліфікації до індивідуальних консультацій і супроводу фахівців. 

А раніше ми повідомляли, що у Києві вдбудеться група підтримки для ветеранів.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
