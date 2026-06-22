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Главная Новости дня Граница Украины "перезагружена": утром образовались очереди на десяти КПП

Граница Украины "перезагружена": утром образовались очереди на десяти КПП

Ua ru
Дата публикации 22 июня 2026 11:06
Очереди на границе Украины — ситуация на утро 22 июня
Очередь из автомобилей на границе. Фото: ДСПУ

В воскресенье, 22 июня, на границе Украины наблюдаются очереди на отдельных пунктах пропуска с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. В некоторых местах водителям приходится ждать пересечения границы, тогда как на большинстве направлений движение остается без очередей.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 22 июня

Черги на кордоні з Польщею 22 червня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин"— 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется, легковые автомобили временно не пропускаются);
  • "Устилуг" — 20 легковых автомобилей;
  • "Угринов" — 0 автомобилей;
  • "Рава-Русская" — очередей нет;
  • "Грушев" — 0 автомобилей;
  • "Краковец" — 0 автомобилей;
  • "Шегини" — 0 автомобилей (пешеходное движение осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — очередей нет;
  • "Нижанковичи" — 0 автомобилей.

Черги на кордоні зі Словаччиною 22 червня

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 0 автомобилей;
  • "Ужгород" — 0 автомобилей;
  • "Малые Селменцы" — очередей нет, пункт работает с 09:00 до 21:00.

Черги на кордоні з Угорщиною 22 червня

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Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 12 легковых автомобилей;
  • "Дзвинково" — 0 автомобилей (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 автомобилей (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 15 легковых автомобилей;
  • "Вилок" — 0 автомобилей;
  • "Великая Паладь" — 0 автомобилей (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 22 червня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дяково" — 0 автомобилей;
  • "Солотвино" — 0 автомобилей;
  • "Порубное" — 0 автомобилей;
  • "Красноильск" — 0 автомобилей;
  • "Дяковцы" — 0 автомобилей.

Черги на кордоні з Молдовою 22 червня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалига" — 0 автомобилей;
  • "Кельменцы" — 0 автомобилей;
  • "Росошаны" — 0 автомобилей.

Как писали Новини.LIVE, при выборе надёжного автомобиля стоит учитывать советы специалистов, которые ежедневно занимаются его ремонтом и обслуживанием. Автомобильный эксперт и опытный механик Крис Пайл представил собственный рейтинг брендов, заслуживающих доверия. Благодаря многолетнему опыту работы в автосервисе он определил производителей, которые отличаются надежностью и доступной стоимостью обслуживания.

Новини.LIVE сообщали, что значительная часть автомобилей на вторичном рынке Украины имеет скрытую историю, связанную с дорожно-транспортными происшествиями. Недобросовестные продавцы часто профессионально маскируют последствия аварий, используя для ремонта кузова дешёвые и некачественные неоригинальные запчасти. Кроме того, для завышения стоимости автомобиля перекупщики нередко манипулируют показаниями одометра.

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Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко
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