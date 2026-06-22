Черги на кордоні України — ситуація на ранок 22 червня

Черга із машин на кордоні. Фото: ДСПУ

Черги на кордоні України у неділю, 22 червня, фіксуються на окремих пунктах пропуску з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Подекуди водіям доводиться очікувати на перетин кордону, тоді як на більшості напрямків рух залишається без черг.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 22 червня

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється, легкові авто тимчасово не пропускають);

"Устилуг" — 20 легкових авто;

"Угринів" — 0 авто;

"Рава-Руська" — черг немає;

"Грушів" — 0 авто;

"Краківець" — 0 авто;

"Шегині" — 0 авто (пішохідний рух здійснюється в обох напрямках);

"Смільниця" — черг немає;

"Нижанковичі" — 0 авто.

"Малий Березний" — 0 авто;

"Ужгород" — 0 авто;

"Малі Селменці" — черг немає, пункт працює з 09:00 до 21:00.

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"Тиса" — 12 легкових авто;

"Дзвінкове" — 0 авто (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 авто (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 15 легкових авто;

"Вилок" — 0 авто;

"Велика Паладь" — 0 авто (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 0 авто;

"Солотвино" — 0 авто;

"Порубне" — 0 авто;

"Красноїльськ" — 0 авто;

"Дяківці" — 0 авто.

"Мамалига" — 0 авто;

"Кельменці" — 0 авто;

"Росошани" — 0 авто.

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