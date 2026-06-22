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Головна Новини дня Кордон України "перезавантажений": черги на десяти КПП вранці

Кордон України "перезавантажений": черги на десяти КПП вранці

Ua ru
Дата публікації: 22 червня 2026 11:06
Черги на кордоні України — ситуація на ранок 22 червня
Черга із машин на кордоні. Фото: ДСПУ

Черги на кордоні України у неділю, 22 червня, фіксуються на окремих пунктах пропуску з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Подекуди водіям доводиться очікувати на перетин кордону, тоді як на більшості напрямків рух залишається без черг.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 22 червня

Черги на кордоні з Польщею 22 червня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється, легкові авто тимчасово не пропускають);
  • "Устилуг" — 20 легкових авто;
  • "Угринів" — 0 авто;
  • "Рава-Руська" — черг немає;
  • "Грушів" — 0 авто;
  • "Краківець" — 0 авто;
  • "Шегині" — 0 авто (пішохідний рух здійснюється в обох напрямках);
  • "Смільниця" — черг немає;
  • "Нижанковичі" — 0 авто.

Черги на кордоні зі Словаччиною 22 червня

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 0 авто;
  • "Ужгород" — 0 авто;
  • "Малі Селменці" — черг немає, пункт працює з 09:00 до 21:00.

Черги на кордоні з Угорщиною 22 червня

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Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 12 легкових авто;
  • "Дзвінкове" — 0 авто (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 авто (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 15 легкових авто;
  • "Вилок" — 0 авто;
  • "Велика Паладь" — 0 авто (працює з 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 22 червня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 авто;
  • "Солотвино" — 0 авто;
  • "Порубне" — 0 авто;
  • "Красноїльськ" — 0 авто;
  • "Дяківці" — 0 авто.

Черги на кордоні з Молдовою 22 червня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 авто;
  • "Кельменці" — 0 авто;
  • "Росошани" — 0 авто.

Як писали Новини.LIVE, під час вибору надійного автомобіля варто враховувати поради спеціалістів, які щодня займаються його ремонтом та обслуговуванням. Автомобільний експерт і досвідчений механік Кріс Пайл представив власний рейтинг брендів, що заслуговують на довіру. Завдяки багаторічному досвіду роботи в автосервісі він визначив виробників, які вирізняються надійністю та доступною вартістю обслуговування.

Новини.LIVE інформували, значна частина автомобілів на вторинному ринку України має приховану історію, пов’язану з дорожньо-транспортними пригодами. Недобросовісні продавці часто професійно маскують наслідки аварій, використовуючи для ремонту кузова дешеві та неякісні неоригінальні запчастини. Крім того, для підвищення вартості авто перекупники нерідко маніпулюють показниками одометра.

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Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Кіра Топенко
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