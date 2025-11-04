Аварийные отключения — где не будет света сегодня

Девушка с лампой во время отключений света. Иллюстративное фото: Freepik

Во вторник, 4 ноября, в Украине будут действовать почасовые отключения электроэнергии. Свет могут выключать в периоды с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00.

Об этом информирует пресс-служба Министерства энергетики Украины в Telegram.

Где будут выключать свет 4 ноября

Во вторник, 4 ноября, в Министерстве энергетики рассказали о ситуации в энергетической системе Украины.

По данным Минэнерго, российские войска в очередной раз нанесли удары по энергетической инфраструктуре Одесской области. На объектах энергетической инфраструктуры, которые получили повреждения, продолжаются аварийно-восстановительные работы.

На сегодня запланировано, что в периоды с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00 в некоторых регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

В Минэнерго напомнили, что актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.

В ведомстве также призвали украинцев рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Ведь это помогает снизить нагрузку на систему.

Скриншот сообщения Минэнерго/Facebook

