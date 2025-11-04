Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Графики отключений — где будут выключать свет сегодня

Графики отключений — где будут выключать свет сегодня

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 10:34
обновлено: 11:57
Аварийные отключения — где не будет света сегодня
Девушка с лампой во время отключений света. Иллюстративное фото: Freepik

Во вторник, 4 ноября, в Украине будут действовать почасовые отключения электроэнергии. Свет могут выключать в периоды с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00.

Об этом информирует пресс-служба Министерства энергетики Украины в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Где будут выключать свет 4 ноября

Во вторник, 4 ноября, в Министерстве энергетики рассказали о ситуации в энергетической системе Украины.

По данным Минэнерго, российские войска в очередной раз нанесли удары по энергетической инфраструктуре Одесской области. На объектах энергетической инфраструктуры, которые получили повреждения, продолжаются аварийно-восстановительные работы.

На сегодня запланировано, что в периоды с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00 в некоторых регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

В Минэнерго напомнили, что актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.

В ведомстве также призвали украинцев рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Ведь это помогает снизить нагрузку на систему.

Відключення світла
Скриншот сообщения Минэнерго/Facebook

Ранее мы информировали о графиках отключений света в Киеве 4 ноября.

Также мы сообщали, как будут действовать графики отключений электроэнергии на Харьковщине 4 ноября.

Минэнерго энергосистема война в Украине отключения света графики отключений света
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации