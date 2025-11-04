Відео
Графіки відключень — де вимикатимуть світло сьогодні

Дата публікації: 4 листопада 2025 10:34
Оновлено: 11:59
Аварійні відключення — де не буде світла сьогодні
Дівчина з лампою під час відключень світла. Ілюстративне фото: Freepik

У вівторок, 4 листопада, в Україні діятимуть погодинні відключення електроенергії. Світло можуть вимикати у періоди з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00.

Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України у Telegram.

Де вимикатимуть світло 4 листопада

У вівторок, 4 листопада, у Міністерстві енергетики розповіли про ситуацію в енергетичній системі України.

За даними Міненерго, російські війська вкотре завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Одеської області. На об’єктах енергетичної інфраструктури, що зазнали пошкоджень, продовжуються аварійно-відновлювальні роботи.

На сьогодні заплановано, що у періоди з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 у деяких регіонах України діятимуть графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів. 

У Міненерго нагадали, що актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. 

У відомстві також закликали українців раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці й ввечері. Адже це допомагає знизити навантаження на систему.

Відключення світла
Скриншот повідомлення Міненерго/Facebook

Оновлено на 11:50

Пізніше в "Укренерго" повідомили, що через складну ситуацію в енергосистемі — період застосування заходів обмеження, що діяли в окремих регіонах, сьогодні буде збільшений 
 
Час та обсяг застосування обмежень будуть такими:

  • Графіки погодинних відключень — 08:00 – 22:00 — обсягом від 05, до 1,5 черги;
  • Графіки обмеження потужності — 08:00 – 22:00 — для промислових споживачів.

Причина застосування обмежень — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

Раніше ми інформували про графіки відключень світла у Києві 4 листопада.

Також ми повідомляли, як діятимуть графіки відключень електроенергії на Харківщині 4 листопада.

Міненерго енергосистема війна в Україні відключення світла графіки відключень світла
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
