Аварійні відключення — де не буде світла сьогодні

У вівторок, 4 листопада, в Україні діятимуть погодинні відключення електроенергії. Світло можуть вимикати у періоди з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00.

Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України у Telegram.

Де вимикатимуть світло 4 листопада

У вівторок, 4 листопада, у Міністерстві енергетики розповіли про ситуацію в енергетичній системі України.

За даними Міненерго, російські війська вкотре завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Одеської області. На об’єктах енергетичної інфраструктури, що зазнали пошкоджень, продовжуються аварійно-відновлювальні роботи.

На сьогодні заплановано, що у періоди з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 у деяких регіонах України діятимуть графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

У Міненерго нагадали, що актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

У відомстві також закликали українців раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці й ввечері. Адже це допомагає знизити навантаження на систему.

Пізніше в "Укренерго" повідомили, що через складну ситуацію в енергосистемі — період застосування заходів обмеження, що діяли в окремих регіонах, сьогодні буде збільшений



Час та обсяг застосування обмежень будуть такими:

Графіки погодинних відключень — 08:00 – 22:00 — обсягом від 05, до 1,5 черги;

Графіки обмеження потужності — 08:00 – 22:00 — для промислових споживачів.

Причина застосування обмежень — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

