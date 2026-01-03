Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Графики отключений Укрэнерго - кто будет без света завтра

Графики отключений Укрэнерго - кто будет без света завтра

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 18:18
Графики отключения света 4 января - прогноз Укрэнерго
Михайловская площадь в Киеве. Иллюстративное фото: УНИАН

Графіки відключення світла в Україні в неділю, 4 січня, будуть застосовуватися в усіх регіонах погодинно. Також діятимуть графіки обмеження потужності для промислових користувачів. 

Про це повідомляє Укренерго в суботу, 3 січня.

Реклама
Читайте также:

Графіки відключення світла 4 січня

"Завтра, 4 січня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", — зазначили енергетики.

Відключення є наслідком російських обстрілів українських енергооб'єктів. Однак в Укренерго припускають, що ситуація може змінитись. Тому щоб детальніше ознайомитися з графіками відключень у вашому регіоні, перейдіть на офіційну сторінку обленерго або слідкуйте за повідомленнями вашого обленерго в соцмережах.

"Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!" — закликають енергетики.

Графіки відключень Укренерго — хто буде без світла завтра - фото 1
Повідомлення Укренерго в Telegram. Фото: скриншот

Нагадаємо, що росіяни в черговий раз атакували енергосистему України в ніч проти 31 грудня. Внаслідок цього відбулися знеструмлення у Донецькій, Одеській, Запорізькій і Харківській областях.

Також від постійних обстрілів потерпає й Одеса. За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, регіон тижнями живе в умовах блекаутів через удари РФ.

сфера энергетики Укрэнерго отключения света свет графики отключений света
Инна Буряк - редактор
Автор:
Инна Буряк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации