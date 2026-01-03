Графики отключения света 4 января - прогноз Укрэнерго

Михайловская площадь в Киеве. Иллюстративное фото: УНИАН

Графіки відключення світла в Україні в неділю, 4 січня, будуть застосовуватися в усіх регіонах погодинно. Також діятимуть графіки обмеження потужності для промислових користувачів.

Про це повідомляє Укренерго в суботу, 3 січня.

Графіки відключення світла 4 січня

"Завтра, 4 січня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", — зазначили енергетики.

Відключення є наслідком російських обстрілів українських енергооб'єктів. Однак в Укренерго припускають, що ситуація може змінитись. Тому щоб детальніше ознайомитися з графіками відключень у вашому регіоні, перейдіть на офіційну сторінку обленерго або слідкуйте за повідомленнями вашого обленерго в соцмережах.

"Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!" — закликають енергетики.

Повідомлення Укренерго в Telegram. Фото: скриншот

Нагадаємо, що росіяни в черговий раз атакували енергосистему України в ніч проти 31 грудня. Внаслідок цього відбулися знеструмлення у Донецькій, Одеській, Запорізькій і Харківській областях.

Також від постійних обстрілів потерпає й Одеса. За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, регіон тижнями живе в умовах блекаутів через удари РФ.