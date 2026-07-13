ГПСУ: пересечение границы с Польшей проходит без затруднений

Проверка на границе. Фото: ГПСУ

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

На украинско-польской границе не фиксируется затруднений с пересечением. По данным Госпограничной службы, пропускная способность остается стабильной, а польские службы работают без задержек. Очереди возникают лишь на отдельных популярных пунктах пропуска.

Об этом в эфире День.LIVE сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Сложностей на границе с Польшей нет

На украинско-польской границе не наблюдается затруднений с пересечением. Также не зафиксировано снижения пропускной способности или задержек в оформлении граждан со стороны польских пограничных служб.

По словам представителя ГПСУ, очереди возникают преимущественно из-за одновременного прибытия большого количества людей к самым популярным пунктам пропуска. Речь идет, в частности, об "Устилуге", "Краковец" и "Шегине".

В то же время на других направлениях ситуация остается спокойной, а время ожидания, как правило, меньше.

"Отмечу, что какого-либо снижения пропускной способности из-за действий соседней стороны мы не наблюдаем. В целом пассажиропоток остаётся таким же высоким, каким был и раньше. И если говорить о том, что мы наблюдаем замедление каких-либо пропускных операций на территории Польши, из-за чего там возникают очереди, то этого нет. Очереди в целом, к примеру, возникают, когда одновременно большое количество людей прибывает в пункт пропуска...", — пояснил Демченко.

В ГПСУ советуют перед поездкой проверять актуальную загруженность пунктов пропуска. Западное региональное управление Госпогранслужбы обновляет соответствующую информацию на своей странице в Facebook каждые три часа.

Новини.LIVE сообщали, что в июне 2026 года западную границу Украины пересекли более 2,6 млн человек и свыше 540 тысяч транспортных средств. В ГПСУ пояснили, что увеличение пассажиропотока связано с началом сезона отпусков и летних каникул. Наибольшую нагрузку сейчас фиксируют в пунктах пропуска "Краковец" и "Шегини", а наименьшую — в "Смильнице" и "Нижанковичах".

Новини.LIVE также сообщали, что в июне пограничники задержали более 800 человек, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу. В ГПСУ отметили, что количество таких попыток остается стабильным и существенного роста по сравнению с маем не зафиксировано. Больше всего нарушений выявляется на границе с Румынией, а меньше всего — на польском направлении.