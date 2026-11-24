Очереди на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

В преддверии зимних праздников украинцам стоит заранее планировать поездки за границу, ведь пассажиропоток на пунктах пропуска будет постепенно увеличиваться. Наибольшая нагрузка традиционно ожидается на польском участке границы, через который проходит около половины всех путешественников.

Об этом пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал в эфире День.LIVE.

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Когда на границе ожидаются самые большие очереди

По словам Демченко, увеличение пассажиропотока может начаться примерно за неделю до Рождества. Наибольшее количество людей ожидается за несколько дней до праздника, а впоследствии нагрузка будет расти в преддверии Нового года.

В целом период повышенного пассажиропотока может длиться около трех недель. В отдельные дни количество пересечений границы может достигать 150 тысяч в сутки.

Сейчас этот показатель значительно ниже. В среднем границу пересекают около 80 тысяч человек в сутки, а в выходные количество возрастает примерно до 90 тысяч.

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"Отдельные дни будут характеризоваться большим наплывом на въезд в Украину, а в дальнейшем — большим наплывом на выезд, когда начнут заканчиваться праздничные дни", — пояснил представитель ГПСУ.

Как избежать больших очередей на пунктах пропуска

Наиболее загруженным направлением традиционно будет граница с Польшей. Через нее проходит около 50% общего пассажиропотока, поэтому именно там могут образовываться самые большие очереди.

Андрей Демченко советует путешественникам заранее проверять загруженность пунктов пропуска и, по возможности, выбирать менее популярное время для поездки.

"Поэтому людям стоит это учитывать, если кто-то не хочет стоять в очередях, ведь очереди в любом случае будут, особенно когда движется большое количество граждан, которые, в частности, выбирают для себя преимущественно удобные для них пункты пропуска", — пояснил представитель ГПСУ.

По его словам, наименьшая загруженность на границе обычно наблюдается утром и в начале недели. Поэтому тем, кто планирует поездку на зимние праздники, стоит учесть это при выборе даты и времени выезда.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 24 ноября на границе с Румынией и Молдовой очередей не было. В то же время на выезд в Польшу, Словакию и Венгрию ожидали 65 легковых автомобилей. Пограничники также предупредили о возможных сбоях в работе электронных систем в пунктах пропуска.

Ранее также сообщалось, получат ли украинцы дополнительный выходной на Рождество 25 декабря 2026 года. В связи с введением военного положения этот праздничный день не предусматривает обязательного дополнительного отдыха, поэтому для работников со стандартным пятидневным графиком 25 декабря будет рабочим днем.