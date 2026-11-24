Черги на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Напередодні зимових свят українцям варто заздалегідь планувати поїздки за кордон, адже пасажиропотік на пунктах пропуску поступово збільшуватиметься. Найбільше навантаження традиційно очікують на польській ділянці кордону, через яку проходить близько половини всіх мандрівників.

Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів в ефірі День.LIVE.

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Коли на кордоні очікують найбільше черг

За словами Демченка, збільшення пасажиропотоку може розпочатися приблизно за тиждень до Різдва. Найбільше людей очікують за кілька днів до свята, а згодом навантаження зростатиме напередодні Нового року.

Загалом період підвищеного пасажиропотоку може тривати близько трьох тижнів. В окремі дні кількість перетинів кордону може сягати 150 тисяч за добу.

Наразі цей показник значно нижчий. У середньому кордон перетинають близько 80 тисяч людей на добу, а у вихідні кількість зростає приблизно до 90 тисяч.

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"Окремі дні будуть характеризуватися великою перевагою на в'їзд в Україну, а в подальшому і великою перевагою на виїзд, коли почнуть завершуватися святкові дні", — пояснив речник ДПСУ.

Як уникнути великих черг на пунктах пропуску

Найбільш завантаженим напрямком традиційно буде кордон із Польщею. Через нього проходить близько 50% загального пасажиропотоку, тому саме там можуть утворюватися найбільші черги.

Андрій Демченко радить мандрівникам заздалегідь перевіряти завантаженість пунктів пропуску та за можливості обирати менш популярний час для поїздки.

"Тому людям варто це враховувати, якщо хтось не хоче перебувати в чергах, бо черги в будь-якому випадку будуть, особливо коли йде велика кількість громадян, які, зокрема, обирають для себе переважно зручні для них пункти пропуску", — пояснив речник ДПСУ.

За його словами, найменше навантаження на кордоні зазвичай спостерігається вранці та на початку тижня. Тому тим, хто планує подорож на зимові свята, варто врахувати це під час вибору дати й часу виїзду.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 24 листопада на кордоні з Румунією та Молдовою не було черг. Водночас на виїзд до Польщі, Словаччини та Угорщини очікували 65 легкових автомобілів. Прикордонники також попередили про можливі збої в роботі електронних систем у пунктах пропуску.

Також раніше розповідали, чи матимуть українці додатковий вихідний на Різдво 25 грудня 2026 року. Через дію воєнного стану святковий день не передбачає обов'язкового додаткового відпочинку, тому для працівників зі стандартним п'ятиденним графіком 25 грудня буде робочим днем.