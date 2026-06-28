ГПСУ объяснила, почему очереди на границе с Польшей достигают 12 часов

Очереди на границе. Фото: ГПСУ

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

На украинско-польской границе наблюдаются значительные очереди на въезд в Украину, которые местами достигают более 12 часов. Причиной затруднений стал повышенный пассажиропоток, особенно в выходные дни.

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии РБК-Украина, передает Новини.LIVE.

Очереди на границе растут

По словам представителя ГПСУ, очереди формируются как на украинской стороне, так и на территории соседних стран из-за увеличения количества людей, пересекающих границу.

Наиболее сложная ситуация наблюдается на отдельных пунктах пропуска, в частности на "Краковке", где в настоящее время ожидают более 260 автомобилей.

Причина — сезонный рост пассажиропотока

В ГПСУ объясняют, что в выходные нагрузка на границу дополнительно возрастает.

"В выходные он растет еще больше, даже по сравнению с будними днями. Вчера был зафиксирован самый высокий показатель пересечения границы в июне — 141 тысяча граждан, при этом небольшое преобладание наблюдалось на въезде в Украину", — отметил Андрей Демченко.

Ситуация на пунктах пропуска

Ранее польская сторона сообщала о возможных временных ограничениях оформления автобусов на пункте пропуска "Шегини — Медика" из-за ремонтных работ. Впоследствии Украина и Польша договорились обеспечить бесперебойное оформление автобусов в течение летнего сезона.

В настоящее время ситуация на границе остается напряженной из-за большого потока путешественников, особенно в выходные дни.

Новини.LIVE сообщали, что в воскресенье, 28 июня, на ряде контрольно-пропускных пунктов Украины наблюдаются очереди на границе. Больше всего автомобилей зафиксировано на выезде в Венгрию. Водителям рекомендуют заранее планировать поездки из-за возможных перебоев в работе электронных систем.

Новини.LIVE информировали, что украинцы все чаще выезжают за границу. В летний период наблюдается увеличение пассажиропотока на государственной границе.