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Гордон объяснил, почему сенсация об окончании войны не сбылась

30 декабря 2024 22:50
Катерина Османская - Редактор
Встреча Путина и Трампа сорвалась — как это объяснил Гордон
Журналист Дмитрий Гордон. Фото: скриншот видео
Катерина Османская - Редактор

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что ожидаемая встреча между президентом РФ Владимиром Путиным и новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, которая должна была состояться сегодня, 30 декабря, не состоялась. По его словам, причиной стали разногласия между сторонами.

Об этом Гордон сказал в понедельник, 30 декабря, в эфире программы "В гостях у Гордона".

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Прибывшая в США российская делегация не достигла согласия с представителями Трампа. Главной преградой стала позиция России, которая отказалась прекратить боевые действия и настаивала на полной денацификации и демилитаризации Украины.

Гордон накануне заявлял, что эта встреча должна стать решающей для завершения горячей фазы войны в Украине, прогнозируя, что боевые действия могут прекратиться 30 декабря. Он утверждал, что вероятность достижения мира — 90-95%.

Напомним, сеть взорвалась мемами из-за прогноза Дмитрия Гордона об окончании войны 30 декабря. Журналист сообщил, что вот-вот состоится важная встреча.

В Москве заочно приговорили к 14 годам заключения Гордона. Его признали виновным за "публичные призывы к терроризму, в военных "фейках".

владимир путин Дональд Трамп Дмитрий Гордон война в Украине встреча мирный план

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