Горбенко заявил, что подвал в Верховной Раде вмещает половину народных депутатов

Руслан Горбенко. Фото: скриншот

Народный депутат Украины Руслан Горбенко заявил, что подвальное помещение в Верховной Раде вмещает лишь половину народных депутатов. В частности, речь идет об оборудованных сидячих рабочих местах.

Об этом нардеп рассказал в эфире "Вечір.LIVE".

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Что известно о возможности работы Верховной Рады в случае угрозы атак

Во время беседы у нардепа спросили, куда спускаются народные депутаты, когда звучит воздушная тревога. Горбенко, в свою очередь, сказал, что они идут в подвальное помещение, но в нем нет достаточного количества сидячих рабочих мест, чтобы вместить всех.

"Я не буду разглашать информацию (о количестве мест — Ред.), но это, как минимум, половина от необходимого. Поэтому нужно провести технологическую перенастройку рабочих мест", — сказал он.

Горбенко добавил, что технически с помощью современных технологий сейчас можно сделать все. В частности, во время пандемии COVID рассматривался вариант создания платформы для онлайн-голосования. Однако впоследствии эпидемия пошла на спад, поэтому вопрос был снят с повестки дня.

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В то же время еще один гость эфира, народный депутат Михаил Цимбалюк, отметил, что Верховная Рада работает в непрерывном режиме и не закрывает заседания. Он подтвердил, что подвальные помещения не приспособлены для нормальной работы, но подчеркнул, что есть много различных вариантов, как работать. Причем одна из таких практик уже применялась в начале войны.

"Например, обсуждать внизу в укрытии вопросы повестки дня, подниматься и голосовать без обсуждений. И такая практика в начале широкомасштабного вторжения имела место. Когда Верховная Рада принимала решение о том, как голосовать, приходили и за несколько минут, за полчаса голосовали по всей повестке дня", — рассказал Цимбалюк.

Он подчеркнул, что сегодняшняя ситуация с атаками — это вызов, и врагу важно дестабилизировать работу власти, но допускать этого нельзя.

Цимбалюк намекнул, что пока говорить о каких-то дополнительных средствах на обустройство рабочих мест неуместно, особенно зная, как украинский народ относится к народным депутатам.

Тем не менее он выразил уверенность, что аппарат, руководство ВРУ и лидеры фракций найдут взаимопонимание для того, чтобы работать, в том числе в укрытии.

Как сообщали Новини.LIVE, правительство может изменить правила работы Киева во время воздушных тревог. В частности, на данный момент уже известно о предложениях разделить тревоги на "желтую" и "красную", разрешить движение по мостам, скорректировать комендантский час и не только.

Также мы писали, что, по словам народного депутата Руслана Горбенко, уже в сентябре Киев и область получат статус прифронтовых территорий.